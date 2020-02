Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Bilder, Worte, Klänge in Harmonie

Hückeswagen Zu sehen sind neben den auf Leinwand gedruckten und handsignierten Bildern auch Plastiken aus Glas und lichtsammelndem Kunststoff. Darüber hinaus werden bei der Vernissage auch mehr als 100 weitere Werke in einer Digitalpräsentation gezeigt.

Im Kultur-Haus Zach gibt es ab kommenden Sonntag eine neue Ausstellung. Digital-Künstler Manfred Franz Friedrich Wimmershoff stellt seine Werke vor. Die Vernissage erfolgt am Sonntag ab 18 Uhr, zu der alle Interessierten willkommen sind. Bei einem Glas Sekt wird das Künstlerehepaar Sylvia und Manfred Franz Friedrich Wimmershoff in die farbenprächtigen und lebensbejahenden Werke einführen. Zu sehen sind neben den auf Leinwand gedruckten und handsignierten Bildern auch Plastiken aus Glas und lichtsammelndem Kunststoff. Darüber hinaus werden bei der Vernissage auch mehr als 100 weitere Werke in einer Digitalpräsentation gezeigt. Passend zu dem Ausstellungsmotto „Bilder, Worte und Klänge in Harmonie“ runden zeitgenössische und harmonisch abgestimmte Klänge eines Streichensembles mit Musik aus der Feder von Ehefrau Sylvia Wimmershoff die Vernissage an. Die Künstlerin hat sich im Bergischen Land in den vergangenen Jahren als vielseitige Musikerin von Klassik bis Pop aufgestellt. Als Komponistin und Arrangeurin ist sie seit 2010 tätig. Sie schreibt Kammermusik und Orchesterliteratur. Von 2008 bis 2018 war sie Schulleiterin des Berufskollegs Bergisch Land in Wermelskirchen bzw. des Bergischen Berufskollegs Wipperfürth und Wermelskirchen. Seit 2018 arbeitet sie als schulfachliche Dezernentin in der Bezirksregierung Köln.