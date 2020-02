Fordern und Fördern in Hückeswagen : Fortbildungsangebote des Kreisjugendamtes für 2020

Hückeswagen Ehrenamtliche sowie hauptamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit auch aus Hückeswagen haben die Möglichkeit, an diversen Fortbildungen teilzunehmen.

Auch 2020 gibt es wieder einige Fortbildungsanbebote des Kreisjugendamtes für ehrenamtliche sowie hauptamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Vom 8. bis 10. Mai und vom 22. bis 24. Mai findet die zweiteilige Jugendleiterschulung in der Jugendherberge Windeck-Rosbach statt. Diese Schulung ist gedacht für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene, die regelmäßig mit einer Gruppe von Kindern oder Jugendlichen zusammenarbeiten oder Ferienfahrten für Kinder und Jugendliche organisieren und begleiten.

Die Jugendleiterausbildung beinhaltet die Vermittlung von Grundkenntnissen in folgenden Themenbereichen. ● Spiele in der Kinder- und Jugendarbeit

Diese Themen werden anhand vielfältiger Methoden bearbeitet, die wiederum in der Praxis der Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen angewandt werden können. Die Vermittlung theoretischer Grundlagen, sowie das Anwenden und Ausprobieren im praktischen Teil der Schulung stehen im Vordergrund, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Den Teilnehmern bzw. dem Verband entstehen Kosten von 60 Euro für Material, Verpflegung und Unterbringung. Anmeldeschluss ist der 13. März.

Bereits am 14. März findet die Auffrischungsveranstaltung für Inhaber einer Jugendleitercard sowie weitere ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit in der Begegnungsstätte Hackenberg/Bergneustadt statt. Im Zuge dieser Fortbildungsveranstaltung „Große und kleine Spiele in und mit der Natur“ liegt der Schwerpunkt auf Spielen im Freien und unter Einbezug von Fundsachen aus der Natur setzen. Die Teilnehmer lernen neue Spiele kennen und erproben sie.