Hochwasser : Campingplatz in Langst-Kierst überflutet

Langst-Kierst Die Betreiber konnten alle Camper rechtzeitig in Sicherheit bringen, es entstand aber ein Sachschaden. Der Campingplatz wird für mehrere Wochen nicht nutzbar sein. Hilfe kommt von allen Anliegern und aus dem Dorf.

Meterhoch steht derzeit das Wasser auf dem Rheincamping-Platz in Langst-Kierst. Auch dies ist eine Folge des Starkregens, der in den vergangenen Tagen überall im Westen von Deutschland extreme Schäden angerichtet hat. Im Vergleich zu anderen Städten ist Meerbusch zwar vom Gröbsten verschont geblieben, der überflutete Campingplatz ist dennoch bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Zum Glück konnten die Betreiber alle Gäste und Dauercamper rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass nur ein Sachschaden entstanden ist. „Was wir verloren haben, kann man ersetzen. Unser tiefes Mitgefühl gilt jenen, die extreme Schäden oder sogar Tote zu beklagen haben“, heißt es auf der Website von Rheincamping. Dankbar sei man für die aktive Hilfe der Nachbarn und Anlieger.