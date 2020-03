Edeka-Markt in Hückeswagen : „Was hier abgegangen ist, war erschreckend“

Menschen, die Not im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, sind traumatisiert. Sie neigen dazu, reichlich haltbare Lebensmittel einzukaufen. Symbolfoto. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Eigentlich wünscht sich Marcus Byhan in Zeiten des Coronavirus nur eines: „Die Leute sollten wieder etwas entspannen“, sagt der Leiter des Edeka-Marktes in Wiehagen. „Was hier abgegangen ist, war erschreckend.“ Gemeint sind die Hamsterkäufe, mit denen die Kunden den Markt regelrecht überfallen haben.

„Ich bin gerne Kaufmann, aber das war kaum noch zu bewältigen“, berichtet Byhan von anstrengenden Arbeitstagen.

Als er am Donnerstag eine Kollegin an der Kasse ablöste, rollte eine ältere Dame mit ihrem Einkaufswagen vor – darin 96 (!) Konservendosen. „Ich habe sie gefragt, ob sie eine Party plane und bekam zur Antwort, dass sie Kriegskind sei und sie das Leben gelehrt habe, immer Reserven zu haben“, erzählt Byhan. Der 48-Jährige wurde nachdenklich. „Gerade ältere Menschen erinnern sich jetzt wohl wieder an schwierigere Zeiten im Krieg, da habe ich schon geschluckt“, sagt Byhan. Das sei für ihn ein Denkanstoß gewesen.

Der nächste Kunde hatte sich mit zehn Packungen Toilettenpapier eingedeckt. „Alles, was lange haltbar ist, wird enorm gekauft“, berichtet Byhan. Der Umsatz sei überdurchschnittlich gestiegen – „gut für uns, aber doch Wahnsinn, wenn sich Leute mit Dingen eindecken, die oft Jahre haltbar sind“, sagt er. Selbst tiefgefrorener Spinat sei jetzt super beliebt. Knapp werde noch nichts, gerade am Freitag kam wieder ein Sattelzug voll mit Ware. Und für Montag ist schon die nächste Bestellung raus. Nur der Bereich mit Desinfektionsartikeln und Handwaschpasten leere sich zusehends. „Und da werden wir wohl so schnell auch nicht auffüllen können, denn der Lieferant hat schon signalisiert, dass sein eigener Warenbestand nur noch für 17 Tage reicht“, sagt Byhan.

Der Marktleiter legt großen Wert auf Hygiene und hat deshalb schon vor einem Jahr Desinfektionsspender in seinem Geschäft platziert – am Eingang, beim Obst und Gemüse und neuerdings auch an den Getränkeautomaten. „Hygiene ist im Lebensmittelbereich ein großes Thema“, sagt Byhan.