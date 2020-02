Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : DSDS-Sänger bei „Music Night“ im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Daniel Ceylan und Severino Seeger singen am kommenden Samstag, 29. Februar, ab 20 Uhr bei der „Music Night“ im Kultur-Haus Zach.

Fans der Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) werden sich sicher noch an Daniel Ceylan und Severino Seeger erinnern. Beide sind am kommenden Samstag, 29. Februar, ab 20 Uhr bei der „Music Night“ im Kultur-Haus Zach zu Gast. Ceylan landete in der elften Staffel 2014 auf dem den dritten Platz. Severino Seeger setzte sich 2015 gegen alle Kandidaten durch und war mit dem von Dieter Bohlen komponierten Finalsong „Hero of My Heart“ der Sieger der Casting-Show. Nun freut sich Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins, über den Auftritt der beiden, für den es noch Karten gibt.