Kultur-Haus Zach : Starke Stimmen bei der ersten Musiknacht

Hückeswagen Die beiden DSDS-Stars Severino Seeger, der Sieger von 2015, und Daniel Ceylan, der 2014 Dritter wurde, begeisterten bei ihrem Auftritt das Publikum.

Severino Seeger, der temperamentvolle Halbitaliener aus Frankfurt, dessen gewaltige Soulstimme den Putz an den Konzertsaalwänden erweichen lassen kann, sang sich mit gefühlvollen Balladen und Jazzvariationen am vergangenen Samstagabend in die Herzen seines Publikums. Er suchte die Interaktion mit seinen dahinschmelzenden Zuhörern und meinte: „Es ist wichtig, die Nähe zu seinen Mitmenschen zu finden. Musik ist eine Kommunikation, mit der ich mein Umfeld berühren und erreichen kann.“ Severino Seeger, DSDS-Sieger 2015, erhielt bei seinem Erfolgsvortrag von Jurymeister Dieter Bohlen höchstpersönlich das Lob: „Sogar ich bekomme Gänsehaut.“ Und genauso empfanden es gestern die Besucher im Kultur-Haus Zach. „Der Mann hat eine bemerkenswerte Stimme und erzeugt Emotionen“, meinten Inge und Wolfgang Schröter. Sie waren besonders angetan von den überzeugend interpretierten Evergreens wie „Unchained Melody“ und „Stand by me“.