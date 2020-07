Blickpunkt Wirtschaft in Wipperfürth-Hämmern : Ford Bergland expandiert in Richtung Siegerland

Das Firmengelände von Ford Bergland an der B 237 in Hämmern, an dem auch viele Hückeswagener auf dem Weg nach Wipperfürth vorbeifahren. Foto: Björn Schmitz

Hämmern Jeder Hückeswagener, der über die B 237 nach Wipperfürth fährt, kennt das große Firmengelände von Ford Bergland in Hämmern. Die Unternehmensgruppe hat jetzt drei Autohäuser von Ford Weil übernommen.

Die Pläne reiften schon lange, und auch die Corona-Pandemie hat den Ford-Vertragshändler Bergland aus Wipperfürth-Hämmern offenbar nicht davon abhalten können: „Trotz gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten übernimmt die Bergland-Gruppe zum 1. August das Autohaus Weil mit seinen drei Standorten in Waldbröl, Bergneustadt und Olpe mit allen 50 Mitarbeitern“, teilt Katrin Rehse, Pressesprecherin der Kreishandwerkerschaft, mit. Mit der Übernahme schließe die Bergland-Gruppe die „Lücke“ zwischen dem Firmenhauptsitz in Hämmern und dem südlich gelegenen Ford-Store in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis). Darüber hinaus erweitere der Familienbetrieb sein Gebiet in Richtung Sauer- und Siegerland.