Jugenzentrum Hückeswagen : Ferienprogramm kommt gut an

Hückeswagen Im Jugendzentrum erleben Kinder mit Betreuungsbedarf eine Art Mini-Kinderdorf. Bis zu 50 Kinder können pro Woche mitmachen. In der ersten Woche waren es 48. In dieser Woche sind bei 38 Voranmeldungen noch Plätze frei.

Konzentriert näht Lisa in der Kunst- und Nähwerkstatt die bunten Stoffecken zu einem farbenfrohen Kissen zusammen. „Wir sind die coolste Gruppe und haben sogar Musik und Nervennahrung beim Nähen“, berichtet die 11-Jährige gutgelaunt. Zwei Wochen lang bietet das Jugendzentrum (Juze) im Brunsbachtal fünf Werkstätten und Workshops an, bei denen sich die Kinder ausprobieren können. Es ist ein alternatives Betreuungsangebot in der Zeit, in der eigentlich das Kinderdorf mit bis zu 200 Kindern stattgefunden hätte, das jedoch wegen Corona abgesagt werden musste. Bis zu 50 Kinder können pro Woche mitmachen. In der ersten Woche waren es 48. In dieser Woche sind bei 38 Voranmeldungen noch Plätze frei. Für Juze-Leiterin Andrea Poranzke ist das ein Zeichen dafür, dass der Betreuungsbedarf nicht ganz so dramatisch ist.