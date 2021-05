Ordnungspartnerschaft in Hückeswagen : Neuer Bezirksbeamter und neuer Dienstwagen

Ordnungspartnerschaft in Hückeswagen

Hückeswagen Das Ordnungsamt hat einen neuen Dienstawagen erhalten. Zudemhat in Hückeswagen Stefan Nahrgang die Nachfolge von Frank Schultes als Bezirksbeamter angetreten.

Der Fuhrpark der Stadtverwaltung ist moderner geworden: Mitarbeiter holten jetzt den neuen Dienstwagen für das Ordnungsamt bei der Ford-Niederlassung Bergland in Wipperfürth-Hämmern ab. „Es handelt sich um einen Ford S-Max, der den bisherigen Dienstwagen, einen 3-er BMW, ersetzt“, teilt Roland Kissau vom Ordnungsamt mit. Auch der Neuwagen ist in Blau, Silber und Neongelb und damit in der auffälliger „Polizeioptik“ beklebt.