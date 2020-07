Nahverkehr in Hückeswagen : Mit der Linie 339 über die Umleitung

Auf der K11 von Radevormwald nach Hückeswagen - wegen der Sanierungsarbeiten fährt die Linie 339 derzeit „über Land“. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Weil die Bundesstraße 483 nach Radevormwald bis voraussichtlich November wegen der Fahrbahnsanierung gesperrt ist, verkehrt der Bus der Linie 339 derzeit nicht wie gewohnt. Ein Selbstversuch der BM auf reizvollen Strecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Mit dem öffentlichen Nahverkehr in der ländlichen Region ist das so eine Sache. Grundsätzlich fahren Busse schon einmal wesentlich seltener als in der Großstadt, und wegen der längeren Distanzen zwischen den Haltestellen, sind Verspätungen auch keine Seltenheit. Wenn dann auch noch eine mehrmonatige Verkehrssperrung, wie derzeit zwischen der Schloss-Stadt und der Nachbarstadt Radevormwald, besteht, wird der mit dem Auto so kurze Weg auf die Höhe zu einer kleinen Weltreise.

Weil die Fahrbahn der Bundesstraße 483 zwischen dem Bergischen Kreisel und Rädereichen derzeit im Bereich Linde saniert wird, kommt man ab dort nicht mehr weiter in Richtung Nachbarstadt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis November dauern. Die Linie 339 der OVAG fährt normalerweise über die Rader Straße auf direktem Weg nach Radevormwald. Doch wer derzeit an der Bahnhofstraße in einen der Linienbusse steigt, darf sich über eine durchaus reizvolle Fahrt durch die schöne bergische Landschaft freuen. Allerdings sollte man auch ein wenig mehr Zeit als üblich einplanen.

Info Neue Fahrpläne nach den Sommerferien Bauarbeiten Die Fahrbahnsanierungen der B 483 zwischen Hückeswagen und Radevormwald machen die großräumige Umleitung des Öffentlichen Nahverkehrs nötig. Diese gilt seit dem 8. Juli. Fahrplan Alle Informationen über die aktuellen Fahrpläne der Linie 339 von und nach Radevormwald gibt es auf der Internetseite der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG). Dort sollen auch die neuen Fahrpläne nach den Sommerferien ab Mittwoch, 12. August, veröffentlicht werden. www.ovaginfo.de

Denn statt im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt zu nehmen, biegt die 339 auf die Alte Ladestraße in Richtung Wipperfürth ein und fährt erst einmal die Peterstraße entlang, ehe der Bus Richtung Kleineichen abbiegt. Dort geht’s dann bis hoch zum Beverdamm, an der Bever entlang, über Müllensiepen und Hönde bis nach Rädereichen über die schmalen Kreisstraßen.

Der Bus der Linie 339 mit Ziel Radevormwald startet wegen der Umleitung entlang der Bever an der Bahnhofstraße zunächst in Fahrtrichtung Wipperfürth. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Es herrscht wenig Verkehr an diesem Nachmittag, entsprechend flott kann der Bus fahren. Die kurvenreiche Fahrt durch die waldreiche Gegend mit Blick auf die Talsperre wird erst durch einen Mountainbikefahrer gebremst, der bergaufwärts fährt und sich vermutlich über den Linienbus auf ungewohnten Wegen wundert. Etwas später, weit oberhalb der Talsperre, muss der Fahrer plötzlich komplett abbremsen: Ein Lkw ist auf der Gegenspur aufgetaucht und will in Richtung Hückeswagen – für die zwei Schwergewichte ist die Straße zu schmal. Im Schneckentempo schieben sie sich aber problemlos aneinander vorbei.

Egen lässt man rechts liegen, vorbei geht es an einem schon recht üppig im Wuchs stehenden Maisfeld in Richtung Rädereichen. Einige der regulären Haltestellen werden im Display des Busses angezeigt – Wupperbrücke, Herweg oder Marke –, auf entsprechende Durchsagen wird indes verzichtet. Und es wird auch nicht gehalten – kein Wunder, führt der Weg doch tatsächlich nur äußerst selten einmal an bewohnten Gegenden vorbei. Es ist auch vor dem Radevormwalder Stadtgebiet nur eine Ersatzhaltestelle in Bruch eingerichtet, an der an diesem Tag aber niemand einsteigen möchte.

Etwa 20 Minuten später ist der ungewohnte Ausflug ins Grüne dann auch schon wieder vorbei, denn die ersten Ausläufer des Radevormwalder Gewerbegebiets Mermbach zeigen sich, und wenige Meter später kommt dann die erste Durchsage der Fahrt: „Nächste Haltestelle: Dahlienstraße“. So viel länger hat es nun also gar nicht gedauert. Und schöner war es allemal.

Die Rückfahrt verläuft nach ähnlichem Muster. Nachdem der Linienbus den Busbahnhof der Nachbarstadt und den innerstädtischen Bereich verlassen hat, geht’s über den Kreisverkehr in Rädereichen wieder in Richtung Schloss-Stadt – diesmal jedoch zunächst auf normalem Weg auf der B 483 an Marke und Pleuse vorbei. In Neuenherweg, nach der ehemaligen Gaststätte „Overland“, biegt der Busfahrer jedoch rechts ab auf die K11 in Richtung Heinhausen. Vorbei am Windrad in Vormwald, durch die Ortschaft Kormannshausen, an Mittel- und Niederhombrechen vorbei und Pixberg hinunter bis zum Altenzentrum Johannesstift, ehe der Bus an der Brücke über die Wupper wieder auf die Rader Straße einbiegt und seine Passagiere zur Haltestelle Bahnhofstraße bringt.

Eine kurvige, vor allem bei schönem Wetter, sehr reizvolle Strecke, der man als regelmäßiger Pendler zwischen den beiden Städten aus ästhetischen Gründen durchaus einiges abgewinnen könnte.