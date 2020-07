Konzert in Hückeswagen : Wuchtiger Brit-Rock mit Groove

John Hard & Band aus Liverpool präsentierten am Freitag British Pop/Rock im Kultur-Haus Zach. Foto: J. Hard

Hückeswagen Die John Hard Band begeisterte mit krachenden Songs im Kultur-Haus Zach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Liverpool und Rock‘n‘Roll – das ist natürlich nicht zuletzt wegen der Beatles eine erfolgversprechende Kombination. John Hard, Liverpooler mit Wohnsitz in Leverkusen, hatte sich mit seiner Band - unterstützt wurde der Bassist von Mario Di Cara an der Gitarre und Dennis Bäcker am Schlagzeug - allerdings einer härteren, groovigeren Variante des Brit-Rock verschrieben. Das wurde Freitagabend im mit knapp 20 Zuschauern trotz Corona-Einschränkungen erfreulich gut besuchten Kultur-Haus Zach gleich beim Opener „Searching For Love“ deutlich, der laut und wuchtig aus den Boxen dröhnte, dabei aber gleichzeitig sehr melodisch und eingängig war.

Auch das nachfolgende „Don‘t Give A Damned Care“ ging in diese krachige Richtung und zeigte eine Band, die mehr von The Who oder, in den ruhigeren Momenten, wie etwa bei „Forever Together“, von The Police inspiriert war, als von den Fab Four um John Lennon und Paul McCartney. Das Trio hatte offensichtlich große Lust zum Spielen. „Unser letzter Gig war im Februar“, sagte Hard. Der Bassist machte dementsprechend nicht viele Worte, sondern beschränkte sich in seinen kurzen Ansagen auf das Wesentliche: die Songtitel.

Und dann ging es auch schon mit pumpendem Bass, verzerrten Gitarren und jeder Menge Energie durch Songs wie „She‘s High“ oder dem psychedelisch angehauchten „Getting Better“. Immerhin sorgte er sich um sein Publikum: „Ich hoffe, es ist euch nicht zu laut“, sagte er. Das ironische „Hä?“ aus dem Publikum hatte er dann aber wohl selbst nicht gehört. Bei aller Ruppigkeit der verzerrten Stromgitarre kam die Melodie indes auch keineswegs zu kurz. Etwa bei „Makes Me Wonder“, bei dem vor allem Gitarrist Di Cara mit sehr schönem Harmoniegesang zu gefallen wusste. Und auch traurige, balladeske Songs mit unverzerrter Gitarre, wie das Hards viel zu früh verstorbener Schwester gewidmete „Inside Me, Inside You“, trafen bei den Hückeswagenern offensichtlich einen Nerv. Denn auch hier war der Applaus kräftig und dankbar. Tanzen durfte man wegen der Hygienemaßnahmen leider nicht. Kopf hoch – es gibt auch wieder ein Leben nach Corona!

Und dann kamen die Beatles doch noch zu Ehren. Auch wenn „This Boy“ – in der Variante der John Hard Band „That Boy“ betitelt – vom Album „Meet The Beatles!“ aus dem Jahr 1964 durchaus als Eigenkomposition hätte durchgehen können. Dennoch spürte man den Geist der Beatles vor allem an den unvergleichlichen Harmonien - John Hard und seine Mitmusiker hatten die Coverversion eben genauso behandelt, wie es sich gehörte: respektvoll, aber mit einer eigenen Note versehen.