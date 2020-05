Hückeswagener Ortsgruppe : DLRG stimmt online über Neubau ab

Hückeswagen Erstmals gab’s jetzt eine Online-Mitgliederversammlung in Hückeswagen: Die DLRG-Ortsgruppe nutzte wegen des Kontaktverbots eine Videokonferenz, um über die neue Fahrzeug- und Materialhalle abzustimmen.

Die DLRG-Ortsgruppe ist mit ihrem geplanten Neubau einer Lagerhalle nahe der Wachstation an der Bever-Talsperre in Zugzwang. Um keine weitere Zeit zu verlieren und wegen des Kontaktverbots hatte die Ortsgruppe für Mittwoch zur ersten außerordentlichen Mitgliederversammlung per Online-Videokonferenz eingeladen. „Der Neubau ist der Grund, warum wir uns heute auf diese Weise treffen“, sprach Vorsitzender Adrian Borner zu den Mitgliedern vor den heimischen Computern. 27 waren der Einladung gefolgt.

Die DLRG will an ihrer Wache an der „Zornigen Ameise“ eine moderne Material- und Fahrzeughalle errichten. Nach der Vorarbeit des neu gebildeten Baugremiums steht zunächst die Änderung des Flächennutzungsplans an. „Wir haben zusammen mit dem Wupperverband und der Stadt Hückeswagen das Verfahren angestoßen und die Pläne eingereicht“, berichtete Borner. Die 150 Quadratmeter große Halle mit Werkstatt und Hochregalen für die Ausrüstung soll die bisherige, mittlerweile baufällige Holzhütte ersetzen. Nach ersten Angeboten muss die DLRG mit Kosten zwischen 200.000 und 300.000 Euro rechnen, je nach Bauweise. Um die Finanzierung zu stemmen, beteiligt sich die Ortsgruppe am EU-Förderprogramm „Leader“ (Fördersumme 100.000 Euro) und dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes (50.000 Euro). Weitere Zuschüsse erhofft sie aus Förderungen des Verbands und aus Spenden.