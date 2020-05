Hückeswagener Einzelhandel : Werbegemeinschaft verlost Auto doch – als Dankeschön

Hückeswagen Die Hückeswagener können sich wieder Hoffnung darauf machen, bald im Besitz eines neuen Kleinwagens zu sein. Der Renault Twingo, der nach der Weihnachtsverlosung nicht abgeholt worden war, soll nun am 22. Juni neu verlost werden.

Das Prozedere: Von Pfingstsamstag, 30. Mai, bis Samstag, 20. Juni, erhalten die Kunden in den Geschäften der Werbegemeinschaft und bei einigen Handwerkern pro zehn Euro eines Einkaufs ein Los. Am Montag, 22. Juni, wird dann nichtöffentlich und unter der Aufsicht einer Hückeswagener Rechtsanwältin die Losnummer gezogen, deren Inhaber das Auto dann gewinnt. Die Nummer für den Renault Twingo wird (aus rechtlichen Gründen erst) am Mittwoch, 24. Juni, veröffentlicht: in der Bergischen Morgenpost, auf den Internetseiten der Werbegemeinschaft, der Stadt und der BM sowie auf großen Bannern in den Schaufenstern der Geschäfte. „Bis zum 15. Juli hat der Gewinner Zeit, sich bei uns zu melden“, betonte Uwe Heinhaus. Sollte sich niemand melden, werde das Auto definitiv erst am Ende der kommenden Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft verlost. Wird der Wagen jedoch abgeholt, was sich die Händler erhoffen, soll es auch in diesem Jahr wieder ein Auto als Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung geben, versichert Ute Seemann.