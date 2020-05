Fahrbahnsanierung in Hückeswagen : Vollsperrung – Gardelenbergstraße wird asphaltiert

Fahrbahnsanierung in Hückeswagen

Die Gardelenbergstraße erhält in der kommenden Woche eine neue Asphaltschicht. Die Gehwege wurden bereits erneuert. Foto: Stephan Büllesbach

Gardelenberg Die einst marode Gemeindestraße in das Wohngebiet oberhalb der Firma Klingelnberg bekommt jetzt endlich die dringend benötigte neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten nöchste Woche haben aber auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Peterstraße.

Die Bordsteine und die Gehwege wurden erneuert, ebenso die Schachtabdeckungen, derzeit wird an den Sinkkästen gearbeitet – die mehrwöchige Sanierung der Gardelenbergstraße geht ihrem Ende entgegen: In der kommenden Woche wird die Fahrbahn neu asphaltiert, teilt Frank Kießling vom Bauamt der Stadt mit. Daher muss die Gardelenbergstraße von Montag, 25. Mai, bis Mittwoch, 27. Mai, voll gesperrt werden.

Die Gemeindestraße in das Wohngebiet, das in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre errichtet wurde, war zu einer Holperstrecke verkommen. Schlagloch reihte sich an mit Kaltasphalt geflickte Stellen. Im vorigen Sommer machte der Bauausschuss dann den Weg frei für die Sanierung, die eigentlich noch für 2019 vorgesehen war. Weil im Herbst aber die Witterungsbedingungen nicht mehr optimal waren, wurde sie auf dieses Frühjahr verschoben.