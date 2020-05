Die gute Nachricht für Hückeswagen : Neue Skaterrampen können ausprobiert werden

Hückeswagen Auf dem Skaterpark an der Alten Ladestraße kann ab sofort wieder trainiert werden, denn die neuen, Ende März gelieferten und hauptsächlich vom Ein-Euro-Verein finanzierten Rampen wurden inzwischen vom Bauhof aufgestellt.

Möglich gemacht hat das vor allem der Verein „(D)Ein Euro für Hückeswagen“. Dessen Mitglieder hatten bei der Abstimmung im Herbst mehrheitlich für die Erneuerung des deutlich in die Jahre gekommenen Skaterparks votiert, woraufhin der Vorstand zwei Drittel der Kosten für die neuen Rampen aus den Mitgliedsbeiträgen freigab. Der Rest wird aus dem Budget des Jugendzentrums über den Förderverein der städtischen Jugendpflege finanziert. Insgesamt kosteten die neuen Rampen knapp 12.000 Euro.

Nutzen darf die Rampen jeder. „Es gibt kein Mindestalter“, versichert die Stadtjugendpflegerin. Die Benutzung erfolge jedoch auf eigene Gefahr. Öffnungszeiten gibt es keine, allerdings „werden wir einen Hinweis machen, dass die Nutzung nach 22 Uhr nicht erlaubt ist“. Die Mitarbeiter des Jugendzentrums werden zudem regelmäßig kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. „Wir haben auch vor, so lange das Jugendzentrum geschlossen ist, einen Tag in der Woche dort nachmittags vor Ort zu sein und uns mit den Jugendlichen zu treffen, damit der Kontakt bestehen bleibt“, versichert Andrea Poranzke.