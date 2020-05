Hückeswagener Wanderevent : Die „1000 knacken“ ab Himmelfahrt

Wandern im Bergischen geht auch in der Corona-Krise. Foto: Dominik Ketz

Hückeswagen Nachdem die Bergische Wanderwoche abgesagt worden war, die für Hückeswagen 22 Veranstaltungen vorgesehen hatt, hat die Stadt ein neues Event geplant: Die Hückeswagener sollen bis zum 7. Juni zusammen mindestens 1000 Kilometer erwandern.

Die Voraussetzungen zum Start könnten nicht besser sein: Traumhaftes, sommerliches Wetter prognostizieren die Meteorologen für heute, Christi Himmelfahrt. Also beste Bedingungen für eine ausgedehnte Wandertour. Und wer mag, kann sich gleich für die Aktion der Stadt „Wir knacken die 1000 – jeder gewanderte Kilometer zählt“ anmelden. Denn als Alternative für die Bergische Wanderwoche mit ihren 22 Veranstaltungen in Hückeswagen, die am Feiertag gestartet wäre, hat die Tourismusbeauftragte der Stadt, Heike Rösner, diese Aktion organsisiert, bei der die Hückeswagener mindestens 1000 Kilometer wandern sollen.

Zum ursprünglichen Zeitraum der Bergischen Wanderwoche vom 21. Mai bis 7. Juni könen und sollen die Wanderer nun auf eigene Faust durch das Bergische Land wandern,wobei viele schöne WRouten nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Das Prozedere: Auf der Internetseite der Stadt gibt es unter www.hueckeswagen.de/wanderwoche ein Formular, das ausgefüllt an die E-Mail-Adresse heike.roesner@hueckeswagen.de geschickt werden kann. Anschließend müssen nur noch die gewanderten Kilometer per Mail an diese Adresse gemeldet werden. Die Stadt sammelt die geschafften Streckenlängen und wird nach dem 7. Juni das Ergebnis verkünden.

Heike Rösner freut sich auch über Fotos von den Touren: „Wer auf seiner Wanderung ein schönes Motiv in und um Hückeswagen entdeckt, kann das gerne an die Mail anhängen, damit wir es auf der Homepage oder auf Social Media veröffentlichen können.“ Zudem werden unter allen, die gewanderte Kilometer gemeldet haben, am Ende der „Wanderwoche auf Distanz“ Preise verlost.

(büba)