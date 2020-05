Niederschlag in Hückeswagen und Umgebung : Der April präsentiert sich trocken

Hückeswagen Erst an den drei letzten Tagen des Vormonats gab es nennenswerten Regen.

Eine solch lange Trockenperiode hat es nur selten gegeben, und das auch noch im April, der laut Volksmund „macht, was er will“. In diesem Jahr zog er es offenbar vor, zur Abwechslung mal keine Unmengen an Regen niederprasseln zu lassen. So registrierte der Wupperverband in den ersten 27 Tagen an der Bever-Talsperre gerade einmal einen halben Liter Niederschlag – und das noch verteilt auf zwei Tage. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen und an der Kläranlage Solingen-Burg „regnete“ es in dieser Zeitspanne gerade einmal 0,2 bzw. 0,1 Liter, und das auch nur an einem Tag. Erst in den letzten drei April-Tagen wurde es feucht: An der Bever-Talsperre kamen so noch zirka 30 und an der Großen Dhünn-Talsperre knapp 26 Liter zusammen. Das waren laut Wupperverband etwa nur ein Drittel der üblichen Menge in einem April: Im Durchschnitt fallen an der Bever 83 und an der Großen Dhünn 67 Liter.