Stadtstraße in Hückeswagen : Kunstvolle Risssanierung der Stadtstraße

Hückeswagen Für die Sanierung der Alten Ladestraße ist die innere Umgehung am Samstag für einige Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Firma SpagoTec bessert die Risse in der Fahrbahndecke aus, um weitere Straßenschäden vorzubeugen.

So leer hat man die vielbefahrene Alte Ladestraße schon lange nicht mehr gesehen. Dafür rollt der komplette Durchgangsverkehr am Samstag über die Bahnhof­straße, so wie es früher einmal war, als es die Stadtstraße noch nicht gab. Um 8 Uhr sperrt das Ordnungsamt die Zufahrt zur Stadtstraße. Statt dessen rücken drei Lastkraftwagen der Firma SpagoTec aus Wedemark bei Hannover an, um die Risse in der Asphaltdecke mit einem nachhaltigen, innovativen Verfahren zu verfüllen. Dabei entstehen kuriose Muster und verschlungene Linien, die fast schon an ein Kunstwerk erinnern. „Wir werden auch die Picassos der Straße genannt“, scherzt Bauleiter Oliver Meyer und erklärt: „Wir arbeiten präventiv, um einen Verfall und weitere Schäden an der Straße aufzuhalten.“