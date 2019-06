Gerda Franke aus Hückeswagen : Erinnerungen an eine engagierte und bescheidene Frau

Hückeswagen Die 2013 verstorbene Gerda Franke wäre am Samstag, 22. Juni, 90 Jahre alt geworden.

Gerda Franke wurde am 22. Juni 1929 in Dresden geboren. Nach dem Abschluss der Haushalts- und Frauenfachschule absolvierte sie ihr Vorpraktikum, dann die Ausbildung zur Krankenschwester. Ab 1952 arbeitete sie in einem Krankenhaus. Später flüchtete Gerda Franke in den Westen und kam 1965 nach Hückeswagen, wo die damals 36-Jährige die Stationsleitung im Johannesstift übernahm, das noch ein Krankenhaus war. Wenig später wurde sie Leiterin im Pflegebereich, 1980 übernahm Gerda Franke die Pflegeamtsleitung im zum Altenzentrum umgebauten Stift. 1989 ging sie aufgrund gesundheitlicher Gründen in den Ruhestand.