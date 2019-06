Ansichtssache : Zukunftweisendes im Stadtrat, im Island und vorm Schloss

Meinung Derzeit werden in Hückeswagen wichtige Weichen gestellt: für die Zukunft der Löwen-Grundschule, der Islandstraße und der Erwachsenen von morgen.

Kann man so sehen, muss man aber nicht. Denn auch die Argumentation der Unterlegenen (UWG, FaB) waren stimmig. Jetzt richtig zu investieren wäre unter Umständen die bessere Wahl gewesen. Denn sollte in einiger Zeit erkannt werden, dass die 800 Quadratmeter, die nun aus dem Flächenkonzept gestrichen werden, doch fehlen, muss eine neue Lösung her. Und die dürfte deutlich teurer werden als die Summe, die jetzt eingespart wurde. Bleibt zu hoffen, dass die Ratsmehrheit den richtigen Blick in die Zukunft gehabt hat. Wichtig ist aber vor allem, dass jetzt auf Grundlage des Ratsbeschlusses zügig weitergeplant wird. Sonst wird’s eng mit dem Umzug der Schule Ende 2021.

Hückeswagens erster Klimastreiker ist 17 Jahre alt, Juso und Berufskolleg-Schüler. Noch protestiert Leon Gräbner alleine vorm Schloss für ein Umdenken in der weltweiten Klimapolitik. Doch auch in der Schloss-Stadt könnten – und vor allem: sollten! – es noch weit mehr Kinder und Jugendliche werden, die sich an der Bewegung „Friday For Future“ beteiligen. Mit der Einzelkämpferin Greta Thunbergs hatte es in Schweden europaweit angefangen, Leon Gräbner könnte als Einzelkämpfer jetzt für eine Schülerbewegung in Hückeswagen sorgen.