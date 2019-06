20 Jahre Hospizgruppe in Hückeswagen : Hospizgruppe – Vortrag über das „Umarmen und Loslassen“

20 Jahre Hospizgruppe in Hückeswagen

Hückeswagen Das Ehepaar Shabnam und Wolfgang Arzt berichtet den Zuhörern, was sie in 13 Jahren mit ihrer todkranken Tochter über das Leben gelernt haben.

Für 2019, das Jahr ihres 20-jährigen Bestehens, hat die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ eine Reihe von Veranstaltungen vorgesehen. Nächster Programmpunkt ist eine Lesung unter dem Motto „Umarmen und Loslassen“ am kommenden Mittwoch, 26. Juni, im Gemeindesaal der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kreuzkirche, Montanusstraße 6. Das Ehepaar Shabnam und Wolfgang Arzt berichtet, was es in 13 Jahren mit seiner todkranken Tochter über das Leben gelernt haben. „Umarmen und loslassen“ mache Mut, ein Ja zum Leben und Glück zu finden, ohne die großen und kleinen Schwierigkeiten auf dem Weg zu beschönigen, berichtet Judith Hanke, die Schriftführerin des Hospizvereins. „Eine Lebensgeschichte, die über Trauern und Sterben erzählt und dabei das Leben feiert.“