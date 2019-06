Hückeswagenerinnen beim Deutschlandcup : Prellballerinnen im „Dream-Team“

Hückeswagen Sieben Nachwuchsspieler des TV Winterhagen standen jetzt in den Kadern des Rheinischen Turnerbunds beim Deutschlandcup. Die Teams erreichten einen zweiten und zwei fünfte Plätze.

Für zwei Winterhagener Prellballerinnen gab es dann aber noch eine positive Überraschung, wurden beide doch ins Dream-Team der besten Spielerinnen in dieser Altersklasse gewählt: Annika Köthe schaffte es nach 2016, 2017 und 2018 zum vierten Mal in Folge als beste Mittelspielerin in die Auswahl, ihre Cousine Nina Mörch auf der Position vorne rechts wurde erstmals zu den besten Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland in der jeweiligen Altersklasse gewählt.