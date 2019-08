Hückeswagen : Buntes Finale rund um die Mehrzweckhalle

Hückeswagen Mit Werkstattpräsentationen und großem Marktverkauf ging das sechste Kinderdorf zu Ende.

Zwei anstrengende Wochen liegen hinter den fast 120 Mitarbeitern und Helfern des sechsten Kinderdorfs im Brunsbachtal. Am Freitagnachmittag versammelten sich die kleinen Bewohner mit ihren Eltern und Angehörigen zum letzten Mal in der Mehrzweckhalle. Bevor nämlich im Freien die Marktstände mit den vielen unterschiedlichen Waren geöffnet wurden, konnten einige Kinder noch in abwechslungsreichen Darbietungen zeigen, was sie in den Werkstätten in den vergangen zwei Wochen gelernt und erarbeitet hatten.