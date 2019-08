Wanderaktion : „Bergische 50“ startet 2020 in Wipperfürth

Wipperfürth/Hückeswagen Auch im nächsten Jahr wird es das 50-Kilometer-Wanderevent geben, möglicherweise führt ein Teil der Strecke dann erneut über Hückeswagener Gebiet.

Es ist es amtlich: Nach dem Erfolg der „Bergischen 50“ im April mit mehr als 1300 Teilnehmer wird die große Wanderveranstaltung auch im kommenden Jahr wieder in Wipperfürth starten: Bürgermeister Michael von Rekowski und Veranstalter MasterLogistics nannten jetzt als Termin den 2. Mai 2020. „Zu diesem Event werden wieder Hunderte von Wanderern ins Bergische Land strömen und eine 50 Kilometer lange Runde durch die Region wandern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Termin Anfang Mai wollen die Veranstalter gerade Wanderern mit einer weiteren Anreise die Chance geben, an der „Bergischen 50“ teilzunehmen. So könnten sie laut von Rekowski das Brückentags-Wochenende für einen „abwechslungsreichen Kurzurlaub in der Region nutzen“.