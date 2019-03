Jugendzentrum: Am 6. April anmelden fürs nächste Kinderdorf

Hückeswagen Interessierte Eltern können am Samstag, 6. April, 10 bis 13 Uhr, ins Jugendzentrum kommen und dort die Anmeldung für ihr Kind abgeben.

Der Anmeldetermin fürs Kinderdorf vom 22. Juli bis 2. August rückt immer näher. Interessierte Eltern können am Samstag, 6. April, 10 bis 13 Uhr, ins Jugendzentrum kommen und dort die Anmeldung für ihr Kind abgeben. Per Post oder E-Mail ist das nicht möglich, sagt die Leiterin des Jugendzentrums, Andrea Poranzke. Es gelte das Motto: nur persönliche Anmeldung in der Reihenfolge, wie man ansteht. Ab 10 Uhr werden Nummern vergeben – „die sind gültig mit der Barzahlung vor Ort am gleichen Tag: pro Kind sind das 110 Euro und 130 Euro pro Kind inklusive Mittagessen.