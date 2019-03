Mutter-Kind-Wohnen: Spatenstich für Neubau der Gotteshütte

Hückeswagen Für das Jugend- und Sozialwerk war es ein ganz besonderer Tag: Auf dem Grundstück gegenüber vom Johannesstift entsteht in den nächsten anderthalb Jahren ein Mutter-Kind-Appartement-Haus. Die Baugenehmigung liegt schon vor.

Der geschäftsführende Vorstand des Jugend- und Sozialwerks Gotteshütte, Sascha Viehoff, sparte nicht mit Superlativen. „Das ist für uns ein historischer Tag“, sagte er beim Spatenstich für das neue Mutter-Kind-Appartement-Haus gegenüber vom Johannesstift. Ein afrikanisches Sprichwort laute „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“. Das sei für das neue Gebäude zwar ein wenig überzogen, treffe aber im Kern zu. Betreut die Gotteshütte bislang an der Islandstraße vier Mütter oder Väter mit ihren Kindern, so werden es in Zukunft fast doppelt so viele. Gebaut werden neun Einzelappartements mit einer Größe von 47 bis 52 Quadratmetern. Sie verfügen neben Küche, Bad und Wohnzimmer über Einzelzimmer für Mutter und Kind. Hinzu kommt ein Balkon für jede Wohnung sowie Gemeinschaftsräume und ein Multifunktionsraum für das Café Liebenswert.