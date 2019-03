IG Zeltplätze: Ausschreibung für Drachenboot-Rennen

Hückeswagen Für das Drachenboot-Rennen der IG Zeltplätze am 20. Juni ist die Ausschreibung jetzt raus, Anmeldungen sind bis 31. Mai möglich.

(rue) Ab sofort sind Anmeldungen für das 19. Hückeswagener Drachenboot-Festival der IG Zeltplätze Bever-Talsperre möglich. Darauf weist jetzt Geschäftsführer Axel Konsen hin. Die Ausschreibung ist raus, mithin sollten sich Teams nun schleunigst überlegen, ob sie am Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), 9 bis 17 Uhr, an den Start gehen wollen. Startpunkt ist die Rettungswachstation der DLRG an der Bever-Talsperre. Die Startgebühr beträgt 160 Euro pro Mannschaft. Jedes Team besteht aus 20 Paddlern, darunter müssen mindestens sechs Frauen sein und ein Trommler oder eine Trommlerin. Der Steuermann oder die Steuerfrau werden gestellt. Anmeldeschluss ist am 31. Mai. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der IG Zeltplätze Bever-Talsperre, Tel. 02192 2018, E-Mail: kon@ig-bever.de

www.ig-bever.de