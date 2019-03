Kultur-Haus Zach: Großer Blumenmarkt zum Frühlingsfest

In den Gärten wachsen bunte Frühlingsblumen. Eine Auswahl gibt es beim Blumenmarkt. Foto: Stephan Eickershoff

Hückeswagen Mit dem Blumenmarkt beteiligt sich der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach am Sonntag, 31. März, am Frühlingsfest der Werbegemeinschaft. Angeboten werden im oberen Island Frühlingsblüher und Orchideen.

Elf Tage nach dem offiziellen Frühlingsanfang soll’s auch in Hückeswagen frühlingshaft werden. Denn für Sonntag, 31. März, lädt die Werbegemeinschaft wieder zum Frühlingsfest, dem verkaufsoffenen Sonntag, ein (die BM berichtete). Aber auch im Kultur-Haus Zach dreht sich an diesem Nachmittag von 13 bis 18 Uhr alles rund ums Thema Frühling. So organisiert der Trägerverein den zweiten Blumenmarkt und dazu eine Waffelbäckerei.