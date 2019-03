Naturpark Bergisches Land: Radwegepaten sind wieder unterwegs

Rechtzeitig zur neuen Fahrradsaison sind die neuen Radwegepaten auf ihren Einsatz vorbereitet. 25 Wegepaten haben in einer Schulung Fachwissen erlangt, um das Radwegemanagement des Naturparks Bergisches Land ehrenamtlich zu unterstützen. Foto: Naturpark Bergisches Land

Bergisches Land Etwa 25 Wegepaten haben in einer Schulung Fachwissen erlangt, um das Radwegemanagement des Naturparks Bergisches Land ehrenamtlich zu unterstützen.

Das Radfahren erfreut sich auch im Bergischen einer immer größer werdenden Beliebtheit. Rechtzeitig zur neuen Fahrradsaison sind die neuen Radwegepaten für den Oberbergi-schen- und den Rheinisch-Bergischen Kreis auf ihren Einsatz vorbereitet worden. Etwa 25 Wegepaten haben in einer Schulung Fachwissen erlangt, um das Radwegemanagement des Naturparks Bergisches Land ehrenamtlich zu unterstützen.

„Sie leisten so einen wichtigen Beitrag für die positive Entwicklung der Fahrradinfrastruktur im Bergischen Land“, heißt es in einer Pressemitteilung. Davon ist auch der Geschäftsführer des Naturparks Bergisches Land, Ulf Zimmermann, überzeugt: „Die Qualität unserer Radwege liegt uns sehr am Herzen, und wir sind froh und dankbar für die ehrenamtliche Unterstützung der Paten.“ Die Wegepaten nutzten die Schulung auch zum Austausch und haben sich mit neuem Material und „Dienstweste“ ausgestattet, um direkt durchzustarten.