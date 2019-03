Bürgerbad-Restaurant : „Aquamarin“ hat offiziell eröffnet

Chefkoch und Inhaber Dirk Hansmann mit seinen Mitarbeiterinnen Michelle Ziegler und Sabrina vom Grafen (l.). Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Zur Eröffnung des neuen Restaurants am Bürgerbad kamen am Mittwochabend noch eher überschaubar viele Gäste. Chef Dirk Hansmann blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft.

Der große Moment ist relativ leise vorübergegangen: Nach vier Jahren Leerstand – mit zwischenzeitlicher Beherbergung des Flüchtlingstreffs mit Kleiderkammer – der Lokalität am Sportzentrum neben dem Hallenbad, eröffnete am Mittwochabend das Restaurant „Aquamarin“ seine Türen. „Es war nicht so wahnsinnig viel los, weil ich die Werbetrommel eher verhalten gerührt habe“, sagte Dirk Hansmann, Inhaber und Koch in Personalunion.

Grund dafür sei gewesen, dass er wegen Lieferproblemen bei Einrichtung und Mobiliar seinen Eröffnungstermin gleich zweimal hatte verschieben müssen. „Da wollte ich jetzt kein Risiko eingehen“, sagte der 59-Jährige und schmunzelte. Er wolle es aber ohnehin langsam angehen lassen. „Jetzt ist alles vorhanden, es ist wohnlich und gemütlich, so nach und nach wird es noch weiter gestaltet. Und ich freue mich jetzt sehr auf meine Gäste aus Hückeswagen und der Umgebung“, sagte Hansmann, der zuvor von 2011 bis 2016 das Restaurant im Golfclub Dreibäumen und zuletzt ein französisches Lokal in Halver geleitet hatte. Die inoffizielle Premiere hatte es indes schon am Mittwochmittag gegeben. „Ich habe ein Mittagsbüffet für eine große Veranstaltung in der benachbarten Mehrzweckhalle bereitet“, sagte Hansmann. Aber auch wenn über den Abend nur eine vergleichsweise kleine Zahl von Gästen gekommen war, sah der neue Gastronom im Brunsbachtal positiv in die Zukunft seines Restaurants: „Für das kommende Wochenende haben wir schon eine ganze Menge an Reservierungen bekommen. Das wird schon!“

INFO Öffnungszeiten und Kontakt Aquamarin Der Name des neuen Restaurants ist an das benachbarte Schwimmbad angelehnt. Öffnungszeiten Das Restaurant ist täglich ab 16 Uhr geöffnet, sonntags schon ab 11 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Veranstaltungen Feiern und Veranstaltungen bis zu 120 Gästen können ausgerichtet werden. Kontakt Tel. 0160 91631781.

Im passend zum benachbarten Hallenbad „Aquamarin“ benannten Restaurant können sich die Gäste von Dirk Hansmann auf eine Mischung aus deutscher Hausmanskost mit mediterranem Einschlag freuen. „Und vor allem auf frische Zutaten. Gerade Gemüse kommt bei mir nicht aus der Tiefkühltruhe, sondern wird frisch zubereitet“, betonte der Inhaber und Küchenchef. Die Karte solle zudem einen gewissen französischen und italienischen Einschlag transportieren.

Wenn nun auch der Frühling komme, könne man an den Wochenende auch im „Aquamarin“ einkehren, wenn man nicht den großen Hunger mitgebracht habe, sagte Hansmann. „Zunächst nur am Wochenende bieten wir am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen an. Die Gäste sollen sich bei uns einfach wohlfühlen.“ Dafür biete sich bei entsprechenden Temperaturen natürlich auch die Terrasse im Außenbereich vor dem Restaurant mit Blick auf den Eschelsberg an.

Bis das dortige Neubaugebiet Form annehme, dauere es zwar noch einige Zeit. „Das war aber auf jeden Fall eine wichtige Option, als ich überlegt hatte, die Lokalität zu pachten“, sagte Hansmann. Er freue sich sehr, für die Hückeswagener zu kochen.