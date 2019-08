Open-Air-Konzert : Hückeswagen rockt am Schloss trotz Regen

Bandleader Joachim Weber der „JoJo Weber Band“ war vom Enthusiasmus des Hückeswagener Publikums angetan. Denn das ließ sich auch vom bergischen Landregen nicht den Spaß am Auftakt zur Open-Air-Konzertreihe „Hückeswagen live“ verderben und feierte kräftig. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Obwohl der Freitagabend ziemlich verregnet war, hatten die Hückeswagener zum Start der 2019er Open-Air-Konzertreihe Lust auf die „JoJo Weber Band“ vor malerischen Kulisse. Beim zweiten Konzert sollten es dennoch mehr sein als 100 Zuschauer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Hückeswagener lassen sich den Spaß am Feiern einfach nicht nehmen. Da kam am Freitagabend endlich der lang ersehnte Regen, und das gleich in ausdauernder, typisch bergischer Manier. Eigentlich keine guten Voraussetzungen für das erste Open-Air-Konzert der beliebten Konzertreihe „Hückeswagen live“. Dennoch war der Platz gut gefüllt, als die „JoJo Weber Band“ aus Betzdorf in ihren kurzweiligen Set einstieg.

Die etwa 100 Besucher konnten sich in den folgenden gut zwei Stunden über einen Ausflug in die Vergangenheit freuen, bei dem vor allem die 1960er und 1970er gestreift wurden, aber auch der eine oder andere Song aus den 80er oder 90er Jahren gespielt wurde. Ein Song von „Creedence Clearwater Revival“ hatte dabei einen – gewollten oder unbeabsichtigten – ironischen Touch: „Who‘ll Stop The Rain“, sang Sänger, Akustikgitarrist und Bandleader Joachim Weber. Wer auch immer den Regen stoppen sollte, hatte indes nur bedingt ein Einsehen. Den Hückswagenern war‘s egal. Es wurde mit oder ohne Regenschirm getanzt, gejubelt und gepfiffen. So enthusiastisch, dass sich Weber irgendwann beinahe ergriffen bedankte: „Es ist großartig, dass ihr immer noch hier seid. Ab jetzt bleibt es trocken, also kommt ruhig noch näher vor zur Bühne“, rief der Mann mit dem Pferdeschwanz und der rauen Stimme in einer kurzen Regenpause.

Info Von Rock und Pop über Rock’n’Roll bis Schlager Termine Auch an den kommenden drei Freitagabenden gibt’s am Schlossplatz Open-Air-Konzerte. Am 9. August spielen

„UnArt“ Rock- und Pop-Coversongs, am 16. August gibt es Rock’n’Roll mit „T-Time With Lukas“, den Abschluss bilden am 23. August Schlager der Band „Hits-Köpfe“. Beginn jeweils 19.30 Uhr Eintritt kostenfrei

Ein wenig zu voreilig war das zwar, denn nur wenig später setzte der Regen wieder verstärkt ein. Aber so mancher im Publikum mag gedacht haben: Jetzt erst recht! So waren auch im weiteren Verlauf des Abends Pärchen, Einzelpersonen, im T-Shirt oder unterm Regencape, beim munteren Ausdruckstanz vor der Bühne zu beobachten. Die Songs machten Spaß und ließen den Regen schnell vergessen – „Jumpin‘ Jack Flash“ oder „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ von den „Rolling Stones“ genauso wie „It‘s Still Rock‘n‘Roll To Me“ von Billy Joel, der Uralt-Oldie „Venus“ von „Shocking Blue,“ der gute alte „Daydream Believer“ von den „Monkees“ oder „Let It Be“ von den „Beatles“. Aber auch das neuere „How You Remind Me“ von den kanadischen Chartbreakern „Nickelback“ ließ die Stimmung nicht abflauen. Genauso wenig wie der Regen, der gegen 22 Uhr wirklich noch mal alles gab.

An dieser Stelle dürfte sich Kevin Zrock, Vorsitzender des SC Heide, für seine Idee beglückwünscht haben. Hückeswagener jüngster Fußballverein hatte den Zuschlag für die Bewirtung für alle vier diesjährige „Hückeswagen live“-Abenden bekommen. „Ich habe das bei Facebook gesehen und mich einfach beworben“, sagte Zrock. Weil er dann die Wettervorhersage gesehen hatte, hatte er sich kurzerhand an seiner Arbeitsstelle mit Regenschirmen eingedeckt, die er dort zuvor mit dem Logo des SC Heide bedruckt hatte. „Normalerweise haben wir immer SC-Heide-Sonnenbrillen mit dabei, die haben wir aber heute wohlweislich nicht am Start – vielleicht nächste Woche“, sagte Zrock lachend.