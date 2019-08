Blitzer in Hückeswagen : Forensischer Bildervergleich überführt Raser

Hückeswagen Ein 27-Jähriger wird in Hückeswagen geblitzt, bestreitet aber, der Fahrer gewesen zu sein.

Der Normalfall sieht so aus: Man fährt zu schnell mit dem Auto, wird geblitzt, bekommt ein paar Tage später Post, bezahlt die Knolle – das Thema ist vom Tisch. Wenn man damit jedoch nicht einverstanden ist, kann man Einspruch erheben. So hatte das ein Duisburger gemacht, der als Halter eines Autos ermittelt wurde, das im Juni 2018 mit 23 Stundenkilometern zu schnell von der stationären Tempomessanlage in Kammerforsterhöhe geblitzt worden war. Daraufhin wurde der Sohn als nächster Verwandte im passenden Alter ermittelt. „Ich war das nicht. Ich weiß immer noch nicht genau, worum es hier eigentlich geht“, sagte der 27-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht in Wipperfürth. Das Pikante für den jungen Mann war nämlich: Er hatte keinen Führerschein mehr.