Ansichtssache : Das Stadtmarketing braucht keine Störfeuer mehr

Das Motto von Hückeswagen. Foto: Stadt Hückeswagen

Meinung Die Sommerfrage unserer Redaktion zum neuen Vorstand des Stadtmarketigs am Donnerstag hat auch wieder dessen Gegner auf den Plan gerufen. Ihre Kritik ist aber alles andere als konstruktiv.

Zufrieden scheint ein Großteil der Politik zu sein, dass das Stadtmarketing „wieder in ruhigerem Fahrwasser angekommen ist“. So hat es diese Woche die Grünen-Ortssprecherin Shirley Finster in der aktuellen Sommerfrage unserer Redaktion zum Thema „neuer Stadtmarketing-Vorstand“ formuliert. Das Aufatmen ist spürbar, dass es nach den Querelen im Frühjahr wieder ans Arbeiten gegangen ist.

Es ist noch keine drei Monate her, dass der neue vierköpfige Vorstand gewählt wurde. Doch schon gibt es Stimmen aus einem Teil der Politik (FaB) und in den sogenannten sozialen Medien (Facebook), die wieder versuchen, die Arbeit schlecht zu machen oder dem Stadtmarketing zumindest Steine in den weg zu werfen. Muss das sein? Nein, muss es nicht. Diese Störfeuer von außen sind schlichtweg überflüssig. Es ist ein Geschwür dieser Zeit, dass immer gleich gemeckert und selbst das dünnste Haar in der Suppe gesucht wird, um denjenigen, dessen Meinung man nicht vertritt, in die Pfanne zu hauen. Und sei es nur, weil einem dessen Nase nicht passt.

Ein schon vor der Wahl des neuen Stadtmarketing-Vorstands häufig geäußerter Kritikpunkt, der auch jetzt immer wieder hervorgekramt wird, ist, dass der Vorstand des Stadtmarketings vorwiegend aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung besteht. Stimmt: Drei der vier Vorstandsmitglieder arbeiten in der Stadtverwaltung. Lediglich Alexander Still kommt als Vorstandsmitglied der Sparkasse sozusagen von außen hinzu. Dem Vorstand aber per se zu unterstellen, dass er die Interessen der Stadtverwaltung im Auge hat, ist durch nichts zu belegen. Was soll also dieser Vorwurf, außer Zwietracht zu sähen?

Der Hauptvorstand des Stadtmarketing arbeitet und entscheidet zudem nicht alleine. Dazu zählen die 20 Mitglieder des erweiterten Vorstands, unter denen gleich 18 nicht aus der Verwaltung stammen. Legt man die Mitgliedszahl des kompletten Vorstandsgremiums zugrunde, so ist noch nicht mal ein Fünftel bei der Stadtverwaltung beschäftigt. Darüber hinaus haben sich nach dem Ende der unsäglichen Auseinandersetzungen im Stadtmarketing zehn weitere Hückeswagener für den erweiterten Vorstand gefunden, um darin ehrenamtlich und engagiert für Hückeswagen zu arbeiten.

Auch war die Wahl des neuen Vorstands ein demokratischer Akt in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Wenn sich dann aber nur ein Kandidat für den Vorstand findet, der nicht der Stadtverwaltung angehört, so ist dieser nicht der Vorwurf zu machen, dass sie Dreiviertel dieses Gremiums besetzt – die Mitglieder haben an diesem Abend einstimmig für exakt diesen Vorstand gestimmt.