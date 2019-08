Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Schönes Wohnen trotz Verkehrslärms

Unübersehbar und direkt an der K 5: das Hinweisschild auf die Adresse von Egon Kusche. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Nur sechs Häuser stehen in der Ortschaft Posthäuschen. Egon Kusche wohnt bereits seit 77 Jahren im Haus Nummer 9.

Das Ortsschild ist unauffällig und dunkelgrün. Jeder, der schon mal die K 5 von Westhofen in Richtung Kobeshofen gefahren ist, ist daran vorbeigekommen. An einer Stelle, kurz bevor man am Gewerbegebiet herauskommt, geht es rechts von der Straße ab – Posthäuschen 9 steht da in wunderschönen, schmiedeeisernen Buchstaben. Dort wohnt Egon Kusche – und das mittlerweile schon seit 77 Jahren.

„Ich wurde zwar im Marienhospital geboren, aber das Haus Posthäuschen 9 wurde von meinem Großvater Albert etwa um das Jahr 1900 gebaut. Mit nur wenigen Jahren Unterbrechung habe ich immer hier gewohnt“, berichtet der Hückeswagener.

Info Tierische Probleme für äußere Ortsumgehung Rotmilan Die unendliche Verkehrsgeschichte der äußeren Ortsumgehung an der K 5 ist um eine Tierart reicher geworden. Zunächst war es der Rotmilan, dessentwegen nicht weiter geplant oder gar gebaut werden konnte. Haselmaus Nachdem für den Greifvogel ein Ausweichquartier gefunden wurde, sorgt nun die Haselmaus dafür, dass die fast fünf Jahrzehnte dauernde Planung für die Ortsumgehung zunächst bis zum Frühjahr 2020 auf Eis liegt. Zurzeit wird geforscht, ob es den Nager überhaupt in diesem Bereich gibt.

Sein Großvater war der zweite Hückeswagener, der dort gebaut hatte. Und die Anschrift rührt auch aus jener Zeit. „Damals wohnte hier im bis dahin einzigen Haus eine Familie Post. Als wiederum mein Großvater baute, sagte man: Der Albert baut ‚am Posts Häuschen‘ – und daraus wurde irgendwann Posthäuschen“, erläutert der 77-Jährige den Namen. Mit der Post als Dienstleister für Briefe und Pakete hat die Namensgebung also überhaupt nichts zu tun.

Eine interessante Anekdote gibt es hierzu allerdings doch, wie Kusche ausführt: „Es muss so in der Zeit des Dritten Reiches gewesen sein, als im Haus der Familie Post – die damals allerdings schon nicht mehr dort lebte – eine Außenstelle der Post untergebracht war.“ Er selbst, Jahrgang 1942, könne sich daran zwar nicht mehr erinnern, habe aber in den Erzählungen seiner Kindheit immer wieder davon gehört. „Das ist schon kurios, dass eine Familie, die selbst mit der Post nichts zu tun hatte, der Hofschaft den Namen gegeben hat – und Jahre später ist die Post dann tatsächlich auch vor Ort“, sagt der 77-Jährige.

Wann genau aus der damaligen Nummer 40 – „mein Großelternhaus hatte lange Jahrzehnte die Nummer 40 1/2“ – dann die Nummer 10 wurde und wann der Straßenname zu Posthäuschen wurde, weiß der 77-Jährige nicht. Allerdings kann er sich noch gut daran erinnern, dass das namensgebende „Posthäuschen“ im Oktober 2009 einem Hausbrand zum Opfer gefallen ist. „Damals wohnte darin noch die Tochter des Schreinerehepaars van Ark, das in den 1930er-Jahren dort eingezogen ist. Die hat so an dem Haus gehangen, dass sie immer gesagt hat, sie könnte noch nicht einmal in Urlaub fahren, weil sie nirgendwo anders wohnen wollte“, berichtet Elisabeth Kusche schmunzelnd. Das abgebrannte Haus habe nicht mehr wiederaufgebaut werden können. Jetzt steht dort ein neues Gebäude, in dem der Enkel der van Arks lebt.

Die Kusches leben gerne in Posthäuschen – mit einem Wermutstropfen, der auch beim Gespräch im Haus trotz der gut isolierten Fenster immer wieder zu hören ist. „Der Verkehr auf der Kreisstraße 5 ist schlimm. Motorräder, Autos und vor allem auch Lkw fahren oft viel zu schnell. Und wir haben hier keine andere Möglichkeit, als auf der Straße zu gehen, wenn wir zu Fuß in die Stadt oder nach Kobeshofen wollen“, sagt Kusche. Jahrelang hätten die Anwohner versucht, einen Fußweg zu bekommen. „Das wurde aber immer abgelehnt, weil es an Kreisstraßen keine Fußwege gebe. Warum das aber beispielsweise in Forsten möglich ist, konnte man mir auch nicht beantworten“, sagt der 77-Jährige. Er sei gespannt, was sich in Sachen äußerer Ortsumgehung vielleicht irgendwann doch noch einmal tun werde.