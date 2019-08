Hückeswagen : Vortragsabend bei Pflitsch über den Fachkräftemangel

In vielen Bereichen von Industrie und Handwerk wird der Mangel an geeigneten Fachkräften immer spürbarer. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hückeswagen Der Fachkräftemangel ist bei vielen Unternehmen, gerade den mittelständischen, ein wichtiges und alltägliches Thema. Wie damit umgegangen werden kann, soll ein Vortragsabend aufzeigen, zu dem das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung der Stadt zusammen mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) für Donnerstag, 5. September, ins Casino der Firma Pflitsch am Mühlenweg einladen.

Ab 17.30 Uhr heißt es „Fachkräftemangel – alle Hebel in Bewegung setzen!“. Eingeladen sind Unternehmer und sonstige Interessierte aus Hückeswagen.

„Das deutsche Beschäftigungswunder geht auch 2019 weiter “, betitelte die Unternehmensberatung EY ihre aktuelle Arbeitsmarktstudie. „Laut Prognose werden in Deutschland 2019 mehr als 400.000 neue Stellen geschaffen“, heißt es in der Einladung. Die Lage am Arbeitsmarkt sei jedoch angespannt. Erschwerend kämen Entwicklungen, wie der demografische Wandel oder die Frühverrentung mit 63 Jahren, hinzu. Kurzfristige Besetzungen qualifizierter Stellen seien selten geworden. „Vor ein paar Jahren hat es vielleicht drei Monate gedauert, bis wir eine Stelle besetzen konnten. Jetzt vergehen schon einmal fünf bis sechs Monate“, wird Hauke Hannig von EBM-Papst zitiert.