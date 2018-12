Hückeswagen: Neubaugebiet weckt auch Hoffnungen

Hückeswagen Das umstrittene Neubaugebiet „Eschelsberg“ hat nach Ansicht der Leiter des Jugendzentrums und des Bürgerbads auch positive Aspekte.

Das Neubaugebiet „Eschelsberg“ inklusive neuer Schule hat in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff in der Stadt gesorgt. Es gab Stimmen für und wider das Vorhaben, da es aber nun beschlossene Sache ist, wird sich die grüne Wiese in den kommenden Monaten und Jahren in ein Wohngebiet mit rund 40 Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie der neuen Grundschule verwandeln. Direkte Anlieger sind das Bürgerbad und das Jugendzentrum in der Mehrzweckhalle. Was erwarten sich diese beiden Institutionen vom Neubaugebiet, oder haben sie auch Befürchtungen?