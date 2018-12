Serie Im Advent: Der passende Tropfen zum Festschmaus

hückeswagen In „Rita’s Weinlädchen“ können sich die Kunden beraten lassen, welcher Wein zu welchem Gericht passt.

Iin Sachen Beratung ist man bei „Rita’s Weinlädchen“ an der richtigen Adresse. „Es kommen ja auch unterm Jahr Kunden mit Rezepten zu mir, zu denen sie dann den passenden Wein haben wollen. Vor Weihnachten nimmt das aber deutlich zu“, sagt Schuldner-Lapp. Zu fast allen Gerichten findet die Expertin dann auch den passenden Wein. „Aber manchmal muss ich auch passen. Wenn etwa jemand wissen will, welchen Wein man zu Grünkohl mit Mett trinken sollte – dann lautet meine Antwort: Bier“, sagt sie und lacht. Wer allerdings nun denkt, dass zum wohl klassischsten Heiligabend-Gericht – Würstchen mit Kartoffelsalat – auch eher das kühle Blonde passt, liegt falsch. „Wenn es selbstgemachter Kartoffelsalat mit ein wenig Mayonnaise, Kräutern und Essig ist, dann passt dazu ein halbtrockener und leichter Silvaner oder Rivaner wunderbar.“

Cuvée Mit diesem französischen Ausdruck wird ein Verschnitt verschiedener Rebsorten zur Herstellung eines neuen Weins bezeichnet. Ein Ziel dabei ist es, die Qualität des fertigen Weins zu erhöhen. In Deutschland und Österreich sind Cuvées eher in der Minderheit, im Gegensatz zu vielen anderen weinproduzierenden Ländern.

An den Feiertagen kommt bei vielen Menschen traditionell ein Wildgericht auf den Tisch. Auch dafür hat Schuldner-Lapp den passenden Wein. Kein Wunder, in „Rita’s Weinlädchen“ sind ständig etwa 200 verschiedene Weine vorrätig. „Für Wild haben wir einen Cuvée aus dem Rheingau, einen ‚Dompräsenzhof‘. Der passt mit seiner Brombeernote und der schönen Tanninstruktur hervorragend zu kräftigeren Gerichten“, sagt Schuldner-Lapp. Da müsse eben auch der Wein eine kräftigere Note haben. Anders etwa bei Rindsrouladen. „Da passt ein Wein aus Rheinhessen, ein Pinot Noir: der Mont Donnere.“

Bei ihr selbst wird es an Weihnachten Geflügel geben. „Bernd, was machen wir denn dieses Jahr?“, fragt sie ihren Mann. Schnell sind die beiden sich einig: Es wird eine Ente geben. Dazu könne sie eine Orangensauce machen – und davon hänge es ab, welchen Wein es geben werde, sagt sie. Die Wein-Expertin überlegt einen Augenblick, Ein Muskat-Trollinger des Weinguts Wachtstetter aus Baden-Württemberg ist der Wein der Wahl.

Wenn der passende Wein dann zu Hause ist, gibt es einige Verhaltensweisen, die man beachten sollte: So sollten junge Weine dekantiert werden, länger gelagerte hingegen auf keinen Fall. „Ich hatte kürzlich einen Kunden, der einen Wein einige Jahre im Keller liegen hatte. Als er ihn dann seinen Gästen servieren wollte, hat er ihn geöffnet, dekantiert und serviert“, erzählt Schuldner-Lapp. Ein Fehler, da der Wein dann einen sogenannten Luftsauerstoffschock bekommt und ungenießbar wird. „Lieber mit einem Nagel oder einer Stahlnadel ein kleines Loch in den Korken bohren und so ein wenig Luft an den Wein lassen“, rät die Weinexpertin. Dann könne man ihn entkorken, ein Glas servieren, sollte den Wein dann aber sofort wieder verschließen. Auch auf die Trinktemperatur sollte man achten: „Weißwein bei acht bis zehn Grad, Rotwein bei 16 bis 18 Grad“, sagt Schuldner-Lapp.