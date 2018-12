Hückeswagen: Gerd Püschel verlässt die Montanusschule

Hückeswagen Nach 22 Jahren tritt der Konrektor in den Ruhestand. Schüler und Lehrerkollegen bereiteten ihm einen unvergesslichen Abschied.

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien gestaltete sich in der Hauptschule an der Weststraße zu etwas ganz Besonderem: Grund war der Abschied des langjährigen Schulleiters Gerd Püschel. Mit 63 Jahren zog er einen Schlussstrich unter seiner beruflichen Laufbahn. Doch ohne humorvolle und auch rührende Abschiedsfeier ließen weder die Schüler noch das Lehrerkollegium ihn ziehen.

Schon am Vormittag hatten die Klassen ein unterhaltsames Programm für ihren Schulchef auf die Beine gestellt. Neben sportlichen Beiträgen und humorvollen Sketchen packten die Schüler ihrem Schulleiter eine Schultüte mit allerlei nützlichen Dingen für das Rentendasein. „Ihr habt mir einen Morgen bereitet, der mir Gänsehaut bereitet hat und der mir immer in Erinnerung bleiben wird“, bedankte sich Gerd Püschel gerührt.

Thomas Gunkel, Schulrat der Förder- und Hauptschulen im Oberbergischen Kreis, sprach während der anschließenden offiziellen Verabschiedung seine Anerkennung für die geleistete Arbeit Püschels aus. „Sie waren 17 Jahre als Konrektor an dieser Schule, mit der Lizenz zum Schulleiter“, sagte er. Nicht die gesamte berufliche Laufbahn war Gerd Püschel im Schuldienst tätig. Nach seinem Lehramtsstudium wechselte der Wipperfürther zunächst als Führungskraft in die Industrie. 1996 entschied er sich dann mit 41 Jahren zurück in seinen ursprünglich gelernten Beruf zu wechseln und begann als Sport- und Religionslehrer an der Montanusschule. Als Rektor Klaus Wilborn 2009 die Schule verließ, übernahm Püschel die Leitung. Zu einer offiziellen Ernennung zum Rektor und Schulleiter war es jedoch nie gekommen. „Ich wollte eigentlich keine Verantwortung übernehmen, habe zu dieser Zeit aber zum ersten Mal gemerkt, was es heißt ein Team zu sein. Daher war der Übergang nahtlos“, lobte der scheidende Schulleiter das eng zusammenstehende Kollegium. Den Wechsel von der Industrie zurück in den Schuldienst habe er nie bereut.