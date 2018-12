Weihnachten feiern und Gutes tun in Hückeswagen: Pflitsch ehrt Jubilare und spendet für die Island-Tafel

Hückeswagen (tei.-) Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe und der Geschenke. Normalerweise heißt es dann bei der Firma Pflitsch „Spenden statt Geschenke“. Doch in diesem Jahr unterstützt das Hückeswagener Familienunternehmen die von der Island-Tafel organisierte Weihnachtsfeier mit einer großzügigen Spende und sorgt mit Warengutscheinen dafür, dass sich die Gäste der Island-Tafel einmal selbst beschenken dürfen.

Selbstverständlich wird auch bei Pflitsch Weihnachten gefeiert – zum ersten Mal in der Firmengeschichte nicht im hauseigenen Casino. Die bereits im September verkündete Standorterweiterung mit neuen Firmengebäuden im Hückeswagener Industriegebiet Winterhagen lässt es schon vermuten: Pflitsch ist weiterhin auf Expansionskurs. Denn die Firmenzentrale in der Ernst-Pflitsch-Straße platzt aus allen Nähten. Auch das Casino ist mittlerweile zu klein für die Weihnachtsfeier. So wurde in der „Alten Drahtzieherei“ in Wipperfürth gefeiert. Der Location-Wechsel hat der Stimmung keinen Abbruch getan – ganz im Gegenteil, es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, berichtet Marketingreferentin Sabine Gamaggio.