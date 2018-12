Verkehrswacht Oberberg spendiert Ausrüstung für Radfahrausbildung : Fahrrad und Sicherheitswesten für die Löwengrundschüler

Emma (v.l.), Nele, Pauline, Ian, Aleandro und Johannes begutachten schon mal das neue Fahrrad. Schulleiterin Claudia Sträter, (v.l.) Karl-Friedrich Mülling, Andreas Roth, Hans Peter Schneider und Lehramtsanwärterin Sarah Roßbach freuen sich mit den Schulkindern. Foto: Udo Teifel Foto: Teifel/Udo Teifel

Hückeswagen Die Radfahrausbildung hat an der Löwengrundschule einen hohen Stellenwert. Die vierten Jahrgänge werden immer nach den Sommerferien intensiv trainiert.

Hans Peter Schneider nimmt schon mal vorsichtig Kontakt zu seinem künftigen Schüler auf. „Na, sehen wir uns im nächsten Jahr?“ Johannes nickt zaghaft, obwohl er eigentlich nicht weiß, wer der Mann ist. Ihn interessiert vielmehr,was da Andreas Roth und Karl-Friedrich Mülling im Foyer der Löwengrundschule machen. Die bauen nämlich gerade ein Fahrrad zusammen. Das hat Mülling, Vorsitzender der oberbergischen Verkehrswacht, quasi als vorweihnachtliches Geschenk, in die Nordkreisstadt mitgebracht. Gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitsberater der Polizei, Schneider, und dem Hückeswagener Bezirksbeamten Roth übergab er gestern Fahrrad und weitere Sicherheitswesten an Schulleiterin Claudia Sträter und die Kinder aus der Klasse 3b.

Radfahrausbildung hat an der Löwengrundschule, aber überhaupt im Oberbergischen Kreis einen hohen Stellenwert. Über 3000 Grundschüler der vierten Klassen werden jährlich ausgebildet. Und dafür benötigen die Schulen Material. Claudia Sträter: „Wir haben natürlich einen Fundus von Fahrrädern in Klassenstärke, dazu Helme und Sicherheitswesten für unser intensives Training.“ Die Schule bekomme auch immer wieder Fahrradspenden, aber die Räder „leiden natürlich auch unter dem Training“. Eine gute Seele in der Schule repariere sie zwar, aber sie freue sich als Schulleiterin natürlich über dieses neue Zweirad. Kinder dürften aber auch mit ihren eigenen Rädern an der Radfahrausbildung teilnehmen. Mülling: „Dann wissen wir, dass die meisten Räder verkehrssicher sind.“

Die Löwengrundschule gehört zu sechs oberbergischen Grundschulen, die in diesem Jahr noch ein Fahrrad von der Verkehrswacht geschenkt bekommen. Hans Peter Schneider: „Im Januar hatte die Verkehrswacht Sicherheitswesten-Sätze ausgelobt. 24 hätten wir gebraucht, zwölf hatten wir nur. So groß war das Interesse.“ Damals erhielt die Wiehagener Grundschule so einen Satz. Die Löwengrundschule schaute in die Röhre. Jetzt kamen die Grundschüler an der Kölner Straße in den Genuss der zweiten Sponsorenrunde. Sträter strahlt: „Gut, dass wir nicht im Frühjahr dabei waren. Ein neues Rad plus Sicherheitswesten, das ist ja ganz toll.“



Seit 14 Jahren ist der Polizeibeamte Hans Peter Schneider als Verkehrssicherheitsberater kreisweit tätig. In den ersten Jahren hatte er etwa 250 bis 300 Grundschüler der vierten Jahrgänge wie auch Förderschüler in Hückeswagen in der Radfahrausbildung; heute sind es 160 bis 180. Die Löwengrundschule startet immer direkt nach den Sommerferien mit dem Thema – im Sachunterricht wie im Training auf dem Schulhof. „Die Radfahrausbildung hat bei uns eine große Bedeutung“, sagt Sträter. Dann geht’s in eine Doppel-Übungsstunde mit dem Verkehrssicherheitsberater, ehe dann in einer weiteren Doppelstunde geprüft. wird. „Alle Kinder bekommen den Fahrradpass und den Aufkleber. In einem Rückmeldebogen sagen wir den Eltern aber auch, wenn ihr Kind noch unsicher ist. Dann empfehlen wir ihnen, das Kind noch nicht allein auf die Straße zu lassen.“