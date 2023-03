Maibaum, Maibowle, Traditionen Tanz in den Mai 2023 - Was wird in der Walpurgisnacht gefeiert?

Die „Walpurgisnacht“ ist nach der heiligen Walburga benannt, die als Äbtissin im 8. Jahrhundert in England wirkte. Am 1. Mai fand ihre Heiligsprechung statt. In den meisten Gegenden Deutschlands wird das Fest mittlerweile „Tanz in den Mai“ genannt, was die modernere Variante des alten Brauchs ist. Dabei stehen statt abergläubischer Rituale vielmehr verschiedene Bräuche im Vordergrund wie das Aufstellen eines Maibaums.