Stadt Hückeswagen ehrt die Besten : Empfang für die besten Auszubildenden

Ehrung der besten Azubis im Schloss (v.l.): Bürgermeister Dietmar Persian mit Gina Lange, Marie Bonkowski, Andre Deckel, Jakob Leders, Alexa Nowoczin und Michael Sallmann (IHK). Tim Niklas Buchholz fehlte krankheitsbedingt. . Foto: Weitzdörfer Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Kurz vor Weihnachten kamen fünf heimische Einser-Absolventen der IHK Köln ins Heimatmuseum, um Bürgermeister Dietmar Persian von ihrer Ausbildung im Berufskolleg Hückeswagen zu berichten.

Dass am Hückeswagener Berufskolleg hervorragende Arbeit geleistet wird, ist kein Geheimnis. Schön ist es dennoch, wenn die tollen Leistungen der Absolventen auch an höherer Stelle gewürdigt werden. Seit fünf Jahren geschieht das auch in Hückeswagen, auf Veranlassung der Industrie- und Handelskammer zu Köln. Der Geschäftsführer der Geschäftsstelle Oberberg, Michael Sallmann, hatte vor fünf Jahren die Bürgermeister in seinem Bezirk angeschrieben und angeregt, die jeweiligen Einserschüler ins Rathaus einzuladen. „Das ist eine sehr schöne Sache, die wir seitdem gerne machen“, sagte Sallmann am Donnerstagnachmittag im Heimatmuseum am Schloss. Dort waren die sechs besten Absolventen des Berufskollegs von Bürgermeister Dietmar Persian eingeladen worden; mit dabei waren ihre jeweiligen Ausbildungsleiter.

Persian zeigte sich auch sehr beeindruckt von den Leistungen der fünf Absolventen, einer hatte krankheitsbedingt nicht kommen können. „Es ist etwas Besonderes, seine Ausbildung mit einer Eins abzuschließen. Das ist etwas, auf das Sie alle sehr stolz sein können“, sagte der Bürgermeister. Dadurch, dass sie zum großen Teil am Berufskolleg nicht nur ihre Ausbildung als Industriekaufleute oder als Industriemechaniker gemacht hätten, sondern dazu auch noch das Abitur, hätten sie gezeigt, dass sie alle sehr leistungsfähig seien und große Bereitschaft zur Mitarbeit an den Tag gelegt hätten. „Das sind Qualifikationen, die Unternehmen sehr gerne sehen“, sagte Persian. Ihre IHK-Prüfungen hätten die ehemaligen Azubis bereits im Juni abgelegt, jetzt würden sie sich auf ihre Abiturprüfungen vorbereiten.

Info Duale Ausbildung im Berufskolleg Berufskolleg Das Hückeswagener Berufskolleg wurde auf eine Idee von Unternehmer Harald Pflitsch hin zum Schuljahr 2010/11 gegründet. Dort können Schüler dual eine Ausbildung zum Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker und Industriekaufmann machen und nebenbei noch ihr Abitur absolvieren. Kontakt Privatschule Bergischer Unternehmen gGmbH, Goethestraße 83, Tel. 9337258, E-Mail: kontakt@bk-hw.de. Internet www.berufskolleg-hueckeswagen.de

Auch Dr. Alexander Geist, Leiter der kaufmännischen Ausbildung, freute sich mit seinen Absolventen. Er betonte: „Die wichtige Botschaft des Berufskollegs ist, dass man auch in Hückeswagen das Abitur absolvieren kann.“ Vier der sechs Absolventen würden dies nun auch machen, nur Andre Jeckel und Gina Lange hätten sich da anders entschieden. „Für mich war schon zu Beginn klar, dass ich nur das Fachabitur und die Ausbildung zur Industriekauffrau machen will“, sagte die 18-Jährige Lange. Ihre Ausbildung hatte sie bei der Remscheider Firma Dormann gemacht, bei der sie jetzt auch weiterbeschäftigt ist. „Ich bin sehr glücklich, dass ich mich jetzt erst einmal voll in den Beruf stürzen kann“, sagte Lange.

Der 23-jährige Jeckel hingegen sei schon im Studium. Der gelernte Industriemechaniker laufe bei seiner Ausbildungsfirma Klingelnberg als dualer Student. „Ich fand die die Kombination aus praktischer Ausbildung und theoretischem Maschinenbaustudium schon immer sehr gut“, sagte der 23-Jährige. Ralf Biesenbach, bei Klingelnberg für die Ausbildung zuständig, lobte das: „Für künftige Ingenieure ist es besonders wichtig, praktisches Wissen mitzubringen.“ Jakob Teders machte seine Ausbildung als Industriekaufmann bei der Firma Recknagel. Der 19-Jährige wolle sich nun zunächst aufs Abitur konzentrieren und im Anschluss in Bergisch Gladbach Business Management studieren. „Ich will in der Region bleiben“, sagte Teders.



Marie Bonkowski war ebenfalls bei Klingelnberg in der Ausbildung zur Industriekauffrau. „Ich habe viele Abteilungen durchlaufen, jetzt habe ich einen Teilzeitvertrag im After-Sale-Service und arbeite da in der schulfreien Zeit“, sagte sie. Wie es in ihrem beruflichen Leben weitergehe, wolle sie bis zum Abitur Mitte Mai entscheiden. „Ich bin ja gerade erst 18 Jahre geworden, ich muss genau überlegen, wie es weitergeht“, sagte sie schmunzelnd.

Alexa Nowoczin, die bei Proroll zur Industriekauffrau ausgebildet wurde, wolle hingegen erst einmal in eine größere Stadt ziehen. „Ich habe mich in Düsseldorf für den Studiengang Marketing-Management beworben“, sagte die 19-Jährige. Sie fand besonders spannend, frisch von der Realschule kommend, ein mittelständisches Industrieunternehmen ganz genau kennenlernen zu können. „Das war schon eindrucksvoll und toll. In den schulfreien Wochen arbeite ich weiterhin bei Proroll“, sagte die 19-Jährige.