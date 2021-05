Industriekultur in Hückeswagen : 3-Städte-Depot sehnt Pandemie-Ende herbei

Hückeswagen Die Vereinstätigkeiten an der Peterstraße mussten im vergangenen Jahr weitgehend ruhen. Vorsitzender Karl-Heinz Vossenbrecher blickt dennoch positiv in die Zukunft.

Das Hin und Her zwischen Corona-Lockdown und Lockerung hat auch vor dem Verein für regionale Industriegeschichte, dem 3-Städte-Depot mit Sitz an der Peterstraße, nicht Halt gemacht. „Seit November müssen wir wieder geschlossen sein – und das wird bestimmt auch noch eine Weile so bleiben“, sagt der Vorsitzende Karl-Heinz Vossenbrecher. Davon betroffen seien allerdings nicht nur die Besuche und VHS-Kurse, die sonst regelmäßig in der großen Halle mit ihren zahlreichen Maschinen stattfinden. „Wir haben auch unsere Montagsgruppe derzeit ausgesetzt. Ende Oktober haben wir uns noch eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, so dass wir wenigstens auf diese Weise ein wenig im Kontakt bleiben können“, sagt Vossenbrecher.

Dabei habe die Vereinsarbeit indes keineswegs geruht. Ziel des 3-Städte-Depots sei es ja, regionale Industriegeschichte zu dokumentieren. Dafür sei man natürlich auf Spenden von Unternehmen aus der Region angewiesen. „Wir haben gerade etwa eine Stechuhr der Firma Kottsieper bekommen, die aus dem Jahr 1977 datiert. Außerdem haben wir eine alte Flachschleifmaschine zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt Vossenbrecher. Nicht zuletzt habe die Firma Barmag aus Remscheid noch eine etwas andere, durchaus nützliche Spende getan. „Wir haben 20 Paar Sicherheitsschuhe in unterschiedlichen Größen gespendet bekommen, 18 für Männer und zwei für Frauen“, sagt der Vorsitzende. Bunt sei hingegen die Spende der Firma Beiersmann gewesen – 400 Kilogramm Bänder in 15 Kartons. „Die wurden dann von unserem Vereinsmitglied Ernst Köser auf eine große Menge an Kunststoffspulen aufgewickelt und könnten jetzt begutachtet werden“, sagt Vossenbrecher. Könnten – wenn das Depot wieder geöffnet werden könnte. Eine Öffnung ist aber, zumindest glaubt man das im Vereinsvorstand derzeit, in der normalen Form eher noch in weiter Ferne. „Wir haben unseren regelmäßigen Tag der Offenen Tür im August jetzt abgesagt – es ist schon Mai, und noch ist nicht absehbar, wann man wieder viele Menschen an einem Ort treffen kann“, sagt Vossenbrecher. Er hoffe allerdings, im Herbst die eine oder andere kleinere Veranstaltung anbieten zu können. „Es gibt dazu durchaus Ideen. Etwa gibt es Gespräche mit Rita’s Weinlädchen, um in der Halle eine Weinprobe mit etwas Live-Musik zu veranstalten. Aber auch das steht und fällt natürlich mit der Corona-Entwicklung“, sagt er. Grundsätzlich wolle man sich aber nicht in der Halle verstecken, sondern den Weg an die Öffentlichkeit suchen. „Dazu wollen wir auch neue Wege gehen. Außerdem scheint das 3-Städte-Depot weitgehend eine Hückeswagener Institution zu sein – aber wir wollen ganz explizit auch in Radevormwald und Wipperfürth wahrgenommen werden“, betont Vossenbrecher.