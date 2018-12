Weihnachten in Hückeswagen: Die Geburt eines Kindes ist ein heiliger Akt

Die Hebamme Alhasa Egger (li.) betreut eine werdende Mutter aus Hückeswagen in ihrem Purna-Haus in Wipperfürth. Dort hat sie eine spirituelle Praxis eingerichtet. Foto: Heike Karsten Foto: Karsten/heike Karsten

Hückeswagen/Wipperfürth Hebamme Alhasa Egger nennt ihre Arbeit mit werdenden Eltern während der Schwangerschaft und Geburt „Lebensabschnittsbegleitung“. Ihre Spezialität sind natürliche Hausgeburten, die wieder viele Schwangere anstreben.

In vielen Familien gehört eine Krippe zu Weihnachten wie der festlich geschmückte Weihnachtsbaum. Sie zeigt die Geburt Jesu. Das Wunder der Geburt erlebt die Hebamme Alhasa Egger 30 bis 40 Mal im Jahr. Als Haus- und Beleghebamme im Krankenhaus Wipperfürth betreut sie auch Schwangere in Hückeswagen. Ihr Steckenpferd sind dabei außerklinische Geburten. 27 Kinder hat sie in diesem Jahr in häuslicher Umgebung auf die Welt geholfen. In Hückeswagen wurden laut Standesamt seit Januar sieben Kinder außerklinisch geboren. Alhasa Egger ist bestrebt, den Frauen Mut zu machen, dem eigenen Körper und den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen.