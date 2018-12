Weihnachten: Frieden heißt, dass morgen alles gut ist

Hückeswagen Manuel Efremov ist 16 Jahre alt und im Frieden aufgewachsen. Der Hückeswagener erzählt davon, was Frieden für ihn bedeutet.

Wenn man die Nachrichten verfolgt, kann man schnell mal vergessen, dass hier in Europa seit Jahrzehnten Frieden herrscht. Gerade für Jugendliche ist Frieden eine Selbstverständlichkeit. Das sieht auch der 16-jährige Manuel Efremov so, der in Hückeswagen die Realschule besucht. „Man denkt nicht so viel über den Frieden nach, im Alltag“, sagt er. Allerdings, so sagt er weiter, höre er in der Schule immer wieder über Krieg. „Und dann kommt schon mal ein bisschen zum Nachdenken.“ Darüber, dass einem hierzulande nicht das Dach über dem Kopf zusammengeschossen werde. Darüber, dass man hier in Frieden leben könne. Auf der anderen Seite, so sagt der Schüler weiter, würde man auch immer wieder sehen, dass Krieg auch exportiert werden könne. „Mit bestimmten Menschen kommt er näher zu uns. Davor kann man sich nicht wirklich schützen, aber man sollte das auch nicht verdrängen“, sagt der 16-Jährige.