Weihnachten in Hückeswagen : Ein Heiratsantrag unter Palmen

Karen Adam und Matthias Rathmann.

Hückeswagen/Mauritius Karen Adam und Matthias Rathmann werden im Sommer heiraten und damit ihre Liebe besiegeln. Den Heiratsantrag bekam die 27-jährige Hückeswagenerin im Traumurlaub auf den Malediven.

Es herrscht Harmonie in der Partnerschaft des Wipperfürthers Matthias Rathmann und der Hückeswagenerin Karen Adam – und das auch nach elf gemeinsamen Jahren. „Wir haben uns schon zur Schulzeit am Berufskolleg Wipperfürth kennengelernt“, berichtet die heute 27-Jährige. An Karneval hat es dann gefunkt. Beide haben zunächst ihre Ausbildung gemacht: Karen Adam arbeitet heute als Operationstechnische Assistentin am Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach, Matthias Rathmann ist Werkzeugmechaniker bei der Firma Pflitsch.

Vor sechs Jahren zog das Paar in eine gemeinsame Wohnung. Die Entscheidung, sich nun das Ja-Wort zu geben, sei nur der nächste logische Schritt auf dem gemeinsamen Lebensweg. „Wir verstehen uns einfach gut und haben fast die gleichen Interessen“, sagt der 29-Jährige. Viele schöne gemeinsame Urlaube hat das Paar bereits erlebt – sei es der Strandurlaub auf Mauritius, Schwimmen mit Delfinen in der Karibik, Skifahren am Wilden Kaiser oder Wandern in Tirol. „Wir fahren auch gerne zusammen Fahrrad. Hauptsache wir sind draußen“, fügt Matthias Rathmann hinzu. Draußen sind auch die „Haustiere“ des zukünftigen Ehepaars. Der Wipperfürther züchtet Kühe im Nebenerwerb, die gebürtige Hückeswagenerin hält Zwerg-Ziegen und Hühner.

Den Heiratsantrag erhielt Karen Adam schon im Januar, ganz romantisch am einsamen Strand der Malediven im Sonnenuntergang. Und natürlich hat die 27-Jährige „Ja“ gesagt. Die Hochzeitsplanung begann kurz darauf. „Wir haben uns schon im Februar nach einer Location umgesehen und werden unsere Hochzeit nach der kirchlichen Trauung im Juli in einer umgebauten Scheune in Halver feiern“, berichtet die OP-Assistentin. Vier Wochen vorher, am 7. Juni, wird das Paar den Bund der Ehe ganz offiziell im Hückeswagener Standesamt besiegeln. Ringe, Kleid, Gästeliste, DJ, Catering und Fotograf für die kirchliche Trauung sind bereits organisiert, die Einladungen verschickt. „Stressig kann jetzt nur noch der Polterabend werden“, sagt Matthias Rathmann und lacht.



Den Beiden ist es besonders wichtig, mit Familie und Freunden gemeinsam ein schönes Fest zu feiern. „Und da Matthias am Tag nach der kirchlichen Trauung 30 Jahre alt wird, können wir gleich in seinen Geburtstag reinfeiern“, freut sich seine Partnerin schon doppelt auf diesen Tag. „Und ich kann zukünftig den Hochzeitstag nicht vergessen“, verrät ihr Freund augenzwinkernd.