Aktion : BEW stiftet Sportgruppen neue Trikots

Bei der Eröffnung der Deutschen Jugend-Prellballmeisterschaften am Samstag in der Mehrzweckhalle marschierten die Prellball-Minis des TVW vorneweg – mit T-Shirts, die von der BEW gesponsert waren. Foto: Sonja Gerrath

Hückeswagen Die BEW wirbt für ihre Trikotaktion 2019 – Vereine aus Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Kürten können einen 250-Euro-Zuschuss für neu Sportkleidung erhalten, wenn sie sich bei dem Energieversorger bewerben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Einzug der 40 Mannschaften bei der 56. Deutschen Prellballmeisterschaft der Jugend am Samstag in der Mehrzweckhalle war eine Augenweide. Angeführt wurde der Eröffnungsaufmarsch von den jüngsten Nachwuchsspielern des TV Winterhagen – den Prellball-Minis. Besonders dabei war, dass sie einheitlich graue, von der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) gesponserte T-Shirts trugen. In den Genuss neuer Sportkleidung, wie Trikots, T-Shirts, Trainingsanzüge oder Regenjacken, können aber auch andere sportliche Vereinigungen kommen. Die BEW hat dazu die „Trikot-Aktion 2019“ ausgerufen. „Noch ist der Fördertopf nicht leer“, teilen BEW-Geschäftsführer Jens Langner und Pressereferentin Sonja Gerrath mit.

In Kooperation mit den Stadtsportverbänden unterstützt der regionale Energieversorger bis zu 24 Teams mit maximal 250 Euro. Dafür werden die Sportlerinnen und -sportler zu Werbeträgern mit dem BEW-Logo auf der Brust. Ob Fußball, Handball, Reitverein, Gymnastikgruppe oder ein anderer Mannschaftssport – alle Vereine im Versorgungsgebiet der BEW, die Mitglieder in einem Stadtsportverband sind, können teilnehmen. „Bei rückläufigen Mitgliederzahlen ist es wichtig, den Sport für die Öffentlichkeit ,sichtbarer’ zu machen und die Bandbreite, die Lebendigkeit und Vielfältigkeit unserer Vereine aufzuzeigen“, betont SSV-Vorsitzender Hans-Georg Breidenbach. Und Langer betont: „Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir schon mit den Stadtsportverband zusammen.“ Er wisse als Interessensvertretung des Sports in Hückeswagen, wo der Schuh bei den Vereinen drücke. „So werden in diesem Jahr gezielte Aktionen von der BEW unterstützt.“

Wer in der Schloss-Stadt Interesse an der BEW-Trikotaktion hat, kann sich an den Stadtsportverband Hückeswagen, Tel. 4768, oder an die BEW, Tel. 02267 6860, in Wipperfürth wenden. Der direkte Weg geht über ein Antragsformular, dass es bei Hans-Georg Breidenbach, g.breidenbach@online.de, oder bei Sonja Gerrath von der BEW, sonja.gerrath@bergische-energie.de, gibt. Das ausgefüllte Antragsformular muss dann mit einen Preisangebot (etwa über T-Shirts, Trikots, Regenjacke) per Post oder per E-Mail bei der BEW eingereicht werden. „Wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und noch Budget vorhanden ist, kommt innerhalb von vier Wochen die Förderzusage“, verspricht die Pressereferentin.

(heka)