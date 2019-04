Gastronomie : Michael Radermacher bekocht seine Gäste ab sofort in der „Beverklause“

Michael Radermacher ist jetzt Platzwart des Campingplatzes und der neue Pächter der „Beverklause“. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Von der Innenstadt an die Bever-Talsperre: Der ehemalige „Justhof“-Wirt Michael Radermacher eröffnete jetzt die „Beverklause“ am Campingplatz. Auch wer nicht an der Talsperre campt, ist in seinem Lokal willkommen. Die Speisekarte ähnelt der von der alten Wirkungsstätte.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Michael Radermacher, der ehemalige Betreiber des Traditionsrestaurants „Zum Justhof“ in der Altstadt, wirkt gelöst und zufrieden. Nachdem er im März noch einige Gesellschaften in seiner alten Wirkungsstätte an der Weierbachstraße bekocht hatte, konnte er sich anschließend rund vier Wochen ausschließlich auf die Renovierung der „Beverklause“ konzentrieren. „Nachdem ich zum 1. Januar die neue Stelle als Platzwart am Campingplatz angetreten habe, musste ich die Renovierung neben dem regulären Betrieb im ,Justhof’ machen“, berichtet er. Der hohe Arbeitsaufwand hatte indes einen recht angenehmen Nebeneffekt, wie der Gastronom anmerkt: „Ich habe so ein paar Kilo abgenommen, was wohl unter normalen Umständen nicht der Fall gewesen wäre.“ Acht bis zehn Wochen hätten die Arbeiten insgesamt gedauert.

Nun sind sie jedoch abgeschlossen und die „Beverklause“, die von den Eheleuten Rita und Günther Schevardo nach 25 Jahren mit dem Ruhestand getauscht wurde, nun wieder geöffnet. „Wir haben die Küche erweitert und ansonsten viel renoviert, etwa den kompletten Tresenbereich“, sagt Radermacher. Zur Eröffnung sei dann direkt eine große Gruppe Dauercamper gekommen. „Der Tresen war am Samstag bis in die Nacht hinein gut besetzt, und auch am Sonntagmorgen hatten wir viele Gäste zum Frühstück“, berichtet Radermacher, der im Service von Teilen seines ehemaligen „Justhof“-Teams sowie seiner Frau Dao Richter unterstützt wird. Dabei seien auch einige Gäste von außerhalb des Campingplatzes in der „Beverklause“ gewesen.

Abgesehen vom Ruhetag dienstags sind Kiosk und Restaurant täglich geöffnet. „Wir werden mal sehen, wie sich alles einspielt, aber in der Saison möchte ich einen Mittagstisch von 11.30 bis 14 Uhr anbieten und ab 17 Uhr die normale Abendkarte“, sagt Radermacher. Die Karte habe er ein wenig verschlankt. Wer jedoch Radermachers „Justhof“-Richtung gemocht habe, werde auch in der „Beverklause“ zufrieden sein. „Wir sind immer noch sehr kartoffellastig, Pizzen und Aufläufe habe ich aber von der Karte genommen“, sagt Radermacher. Hinzu würden künftig verschiedene Snacks kommen. „Currywurst und Pommes etwa, oder auch Thainudeln in der Box“, zählte der 53-Jährige auf.

In die Zukunft blicke er glücklich, zurück mit Dankbarkeit: „Ich bin zufrieden – und freue mich auch, dass der Wechsel im ,Justhof’ so übergangslos geklappt hat. Da ist keine Trauer, alles hat seine Zeit – und die im ,Justhof’ war schön“, versichert Radermacher.