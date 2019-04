Einsatz an der Schlossfabrik : Feuerwehrleute löschen Gasflasche

„Wasser marsch!“ – die Einsatzkräfte hoben die Flasche mit dem Acetylen in einen Müllcontainer und kühlten sie weiter ab. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Löschgruppen Holte, Herweg und Stadt wurden am Mittwochvormittag zur Firma GKN Sinter Metals An der Schlossfabrik gerufen, weil dort zwei Gasflaschen brannten.

Gegen 10 Uhr am Mittwochvormittag rückten drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Einsatz aus. Die Löschgruppen Holte, Herweg und Stadt waren zur Firma GKN Sinter Metals An der Schlossfabrik gerufen worden, weil dort zwei Gasflaschen brannten. „Als wir ankamen, waren bereits alle Mitarbeiter aus dem Gebäude gekommen“, sagte Stadtbrandinspektor Karsten Binder. Die Feuerwehrleute gingen mit Atemschutzmasken und einem C-Rohr in die Fabrikhalle, wo sie zwei Gasflaschen aus deren Sicherheitsventilen eine hohe Stichflamme loderte. „Dabei handelte es sich um die in der Schweißtechnik übliche Kombination aus Acetylen- und Sauerstoff-Flasche“, sagte Binder. Der genaue Hintergrund des Brandes werde zwar noch von der Polizei ermittelt, sagte der Stadtbrandinspektor weiter, jedoch sei Gas ausgetreten, das sich entzündet habe.

Vordringliche Aufgabe sei gewesen, die Flaschen zu kühlen, damit sie nicht explodierten. „Das haben mir mit dem einfachsten Kühlmittel der Welt gemacht – einem Wasserstrahl“, sagte Binder. Dadurch sei natürlich auch die Flamme erstickt worden; die Flaschen konnten in der Folge so weit abgekühlt werden, dass die Sicherheitsventile abgedreht werden konnten. Zusätzlich wurde im Freien von den Löschzügen eine weitere Wasserleitung gelegt – aus Sicherheitsgründen, wie Binder sagte: „Man kann bei so einer Situation nie wissen, wie viel Wasser man braucht.“ Die zunächst unklare Lage sei auch der Grund gewesen, dass drei Löschzüge ausgerückt waren. „Denn in der Firma wird mit vielen brennbaren Stoffen gearbeitet, man weiß vorher nicht, wie sich so eine Situation entwickelt“, sagte Binder.

Im Freien sahen die abgekühlten Gasflaschen auf ihrem Ständer dann wieder ganz harmlos aus. Die Sauerstoffflasche sei auch nach dem Einsatz wieder verwendbar, was jedoch nicht für die Flasche mit dem Acetylen galt. Die hoben mehrere Feuerwehrleute in eine eigens herbeigeholte große, leere Mülltonne. Dann hieß es auch im Freien noch einmal: „Wasser marsch!“ Binder erklärte: „Die Flasche muss noch weiter abgekühlt werden. Sie kann auch nicht weiterverwendet werden, sondern muss von einer Fachfirma entsorgt werden.“ Insgesamt also ein großer Einsatz mit vielen Beteiligten – der ein glückliches Ende nahm, da auch im Inneren der Firma kein allzu großer Sachschaden entstanden sei.

