Ferienaktion : Kinder lernen spielerisch den Umgang mit Pferden

Das Osterferienprogramm auf dem Reiterhof Tabak haben nur Mädchen belegt (v.l.): Malin, Hanna, Sarah, Amelie, Fern/ein englisches Welsh-Pony, Ceci, Marie und Ann-Katrin Tabak. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der Reiterhof Tabak in Mittelhombrechen bietet seit mehr als 20 Jahren Ferienfreizeiten für Kinder an. Derzeit kommen an jedem Vormittag knapp 30 Mädchen auf den Hof.

Hückeswagener Kinder müssen nicht unbedingt in den Urlaub fahren, um Abenteuer zu erleben. Zumindest nicht die, die sich gerne mit Tieren – insbesondere mit Pferden – umgeben. Der Reiterhof Tabak in Mittelhombrechen bietet seit mehr als 20 Jahren Ferienfreizeiten für Kinder an. Derzeit kommen an jedem Vormittag knapp 30 Mädchen auf den Hof. Spielerisch werden sie an den Umgang mit den imposanten Vierbeinern herangeführt. Sie lernen die Fachbegriffe, die unterschiedlichen Pferderassen, die Pflege der Tiere und natürlich auch die Grundkenntnisse des Reitens.

„Das Reiten macht mir am meisten Spaß“, sagt Nala, die stolz ist, den gleichen Namen zu tragen wie das Großpony Nala, das zu den ausgebildeten Schulpferden des Reit- und Zuchtbetriebs zählt. Am Morgen setzen sich die Kinder zunächst zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen. Dann geht es an das Putzen der Ponys. Für die geführten Runden auf dem Rücken der Pferde stehen die Kinder auch gerne einmal an. Wer gerade nicht an der Reihe ist, darf spielen. Fangspiele auf dem Reitplatz sind sehr beliebt. Nia (10) hat schon an mehreren Freizeitangeboten auf dem Hof von Volker Tabak teilgenommen. „Ich finde es hier voll schön. Man ist nicht den ganzen Tag hier und hat auch noch Zeit für andere Dinge. Außerdem findet man neue Freunde außerhalb der Schule“, schwärmt die Zehnjährige von diesem Angebot.

Jetzt in den Osterferien haben sich ausschließlich Mädchen angemeldet. „Die Jungen sind immer in der Minderheit, das spiegelt auch unser Reitbetrieb wider“, sagt Hofbesitzer und Reitlehrer Volker Tabak. Der Jungenanteil mache im Durchschnitt etwa zehn Prozent aus. Die Ferienfreizeiten seien damals aus der Not heraus entstanden. „In den Ferien fallen viele Reitstunden aus, dadurch brachen auch die Einnahmen ein“, erklärt Volker Tabak. Aus dem Angebot der Ferienfreizeiten sei im Laufe der Zeit ein richtiger Markt entstanden. Deshalb gibt es dieses Angebot mittlerweile regelmäßig in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Um die jungen Teilnehmer kümmern sich Tochter Ann-Kathrin Tabak und die erfahrene Reitschülerin Melina Müller.

Besondere Attraktion auf dem Zucht- und Reiterhof ist derzeit das zwei Wochen alte Fohlen Blue Bayou, das von der Mutterstute gut bewacht wird. Dennoch werfen die Mädchen immer wieder einen Blick in die Pferdebox und können sich kaum satt sehen an dem niedlichen Pferdenachwuchs. Der gute Umgang mit den Pferden und Ponys ist Volker Tabak besonders wichtig. „Das Verständnis für Tiere nimmt immer mehr ab. Das Pferd ist Partner und kein Gegenstand. Das ist das Schöne am Reitsport – und das wollen wir den Kindern vermitteln“, sagt der Reitstallbesitzer.